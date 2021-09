Machu Picchu será incluido en nueva entrega de "Transformers"; ciudadela "no será afectada"

LIMA, PERÚ.- La ciudadela inca de Machu Picchu estará protegida de daños durante los cuatro días de rodaje de la película "Transformers, el despertar de las bestias", aseguró el miércoles el ministerio de Cultura de Perú.



"El patrimonio no será afectado, eso es imposible, todo está clarísimo. Las grabaciones serán de forma digital y reservada en la llacta [ciudadela]", dijo a la AFP el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, José Bastante.

Explicó que "a las grabaciones solo ingresarán los dos actores y algunos miembros del equipo de producción" de la película, conformado por más de 80 personas.



"Se tiene que respetar de no poder retirarse el barbijo, de no comer dentro de la llacta", advirtió el funcionario.



Bastante aseguró a la prensa que serán muy estrictos con los aparatos que ingresarán al monumento arqueológico, a fin de generar el menor impacto en el lugar.



Durante los días de grabación no habrá restricciones para la actividad turística en el santuario inca.

El rodaje de la séptima entrega de "Transformers" también tendrá lugar en la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán y en los andenes circulares Moray, un sitio arqueológico de Cusco, capital del antiguo imperio inca, a 70 km de la ciudadela de piedra.



El equipo de dirección, producción y actores de "Transformers", encabezado por los actores Anthony Ramos y Dominique Fishback, llegó a Machu Picchu este miércoles.



"Transformers" es una serie de películas de ciencia ficción basada en una saga japonesa que comenzó en la década de 1980.



La reciente entrega de filmes en su versión estadounidense se inició en 2007.





