Condenan a tres años de prisión a youtuber Rix por abuso sexual contra Nath Campos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El youtuber Ricardo Gonzáles, mejor conocido como Rix, se declaró culpable de abusar sexualmente de la también creadora de contenido Nath Campos, por lo que fue condenado a tres años y dos meses de prisión. Además, se le asignó una reparación de daños que consiste en cierta cantidad de dinero que Nath determinó repartir a diversas asociaciones que ayudan a víctimas de abuso sexual.

Según Mónica Peña, la abogada defensora de Campos, de forma voluntaria, Rix se declaró culpable del delito de abuso sexual el pasado 1 de septiembre, por lo que iniciaron con el proceso abreviado.

“Admitió su plena responsabilidad en el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses. Sentencia que ha quedado firme”, informó Peña durante una conferencia de prensa.

Por su parte, Campos se mostró contenta con el resultado del proceso legal y expresó que "se hizo justicia".

“Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión en este caso me fuera a dar tanta validación emocional en este tema. El mensaje que quiero dar es una decisión muy personal: los tiempos de cada mujer cuando decida hablar, los procesos de las mujeres. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha”, indicó.

Denuncia

A finales de enero, la youtuber Nath Campos rompió el silenció y denunció que fue víctima de abuso sexual protagonizado por su colega Rix.

A través de un video en su canal de YouTube, la joven contó a detalles y entre lágrimas la penosa situación que pasó una noche que salió con sus amigos y fue perpetrada por Rix. "Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no se si estaba en shock o muy borracha", agregó Campos con lágrimas en sus ojos".

El video compartido dura aproximadamente 40 minutos y acumula más de 10 millones de reproducciones con diversos comentarios que demuestran que el acto indignó a los internautas.

Ante las acusaciones y comentarios de repudio en su contra, el youtuber también se pronunció al respecto. "Bueno, amigos, como muchos saben el día de hoy fui acusado de abuso sexual y quiero dar mi versión... fuimos a un antro un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta; tomamos, cada quien tomó por su cuenta. En algún punto Nath y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente los dos nos despertamos, ni ella ni yo nos acordábamos de qué exactamente pasó en la noche", respondió Rix a Nath.

El influencer dijo que después de esa noche siguieron siendo amigos, por lo que la acusasión lo tomó por sorpresa.

"Yo de verdad sé qué tipo de persona soy y la gente que me conoce bien, también. Entonces muchas gracias, de todo corazón, con toda honestidad les cuento cómo paso todo esto y una vez más una disculpa a todos", finalizó Rix en una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Casi un mes después de la acusación en su contra, el youtuber fue capturado por el delito de violación y fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil del Oriente, tras ser detenido en Coyoacán, según infomaron las autoridades.

