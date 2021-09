"La irrespeté como esposa": Chyno Miranda y Natasha Araos confirman separación

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El cantante venezolano Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos confirmaron a través de un video en las redes sociales que llevan más de un año separados, pero que las complicaciones de salud del artista tras contagiarse del covid los han mantenido unidos.



En la publicación, la pareja se mostró muy cariñosa y aseguró que han querido ser transparente tras los últimos rumores que habían surgido sobre la modelo.



El artista comenzó diciendo que se encuentra dolido por todo lo que han dicho y que Natasha ha estado a su lado desde el día uno que se contagió.



De inmediato dice: "Yo la irrespeté a ella como esposa, irrespeté mi hogar también, y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace más de un año".



Tras decir esto, los rumores de que el artista estaba con alguien más podrían confirmarse y muchos aseguran que al decir que la irrespetó se refiere a que le fue infiel, pero no reveló más detalles.



Seguidamente, la aún esposa del cantante dijo: "Quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja, como familia. No solo por lo que sucedió entre nosotros sino también por el tema de salud de Jesús y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto".



Agregó: "Yo estoy orgullosa de la familia que tenemos, estoy orgullosa que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que a pesar de que Jesús y yo tomemos caminos distintos nosotros vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz, como él se merece".



Finalmente, y con lágrimas rodando por su rostro, el artista pidió "consideración y respeto" en esa estapa tan difícil que están viviendo.

Lo que sí quedó claro en el video es que la pareja mantiene una buena relación y sin rencores, pues se dieron besos.



En otras publicaciones en las historias de Instagram se mostraron juntos y agradecieron las muestras de apoyo que han recibido tras hacer pública su separación.