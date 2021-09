"Nunca dije que el coronavirus no existe": Paty Navidad reaparece tras contagiarse

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de estar hospitalizada tras contagiarse de coronavirus, Patricia Navidad, reapareció en la televisión y contó qué fue lo que realmente ocurrió con ella.



Fue a través del programa "Al Extremo" en donde aseguró que ella nunca dijo que el coronavirus no existía y que tampoco fue intubada como circuló en las redes sociales.



"No me morí, lo siento, perdónenme, discúlpenme todos los que querían que muriera, todavía me hacen falta unos años más por hacer muchas cosas acá, primeramente Dios. Amo la vida, disfruto la vida y considero que no le hago daño a nadie y al contrario trato de ayudar", comenzó diciendo la también cantante.



Sobre el contagio del covid, Navidad dijo: "Nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario, he dicho que ha existido toda la vida, virus, bacterias, parásitos y es más, tenemos que vivir con ello porque el sistema inmunológico se fortalece. Nunca he dicho que no exista".



De igual forma, afirmó que cuando fue llevada al hospital fue porque tenía problemas de oxigenación y que nunca sintió que tenía neumonía como decía el diagnóstico.



"Yo llegué al hospital, llegué por problemas de oxigenación, el diagnóstico era neumonía, pero sinceramente nunca me sentí con neumonía, sí me sentí con problemas de oxigenación leves, nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para realmente poder respirar como se dijo", sostuvo.



De igual forma, dijo que no se dejó intubar, ya que lo primero que le dijeron al llegar al hospital es que estaba "gravísima, hay que intubarla".



"Si me hubieran intubado probablemente no estaría aquí", dijo Paty Navidad.



Además, aclaró que ella no ha invitado a la gente a no vacunarse contra el covid-19 y que ha sido una decisión personal no aplicarse ninguna dosis por cuestiones personales.



“Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo he dicho, ‘yo, Patricia Navidad, no me vacuno’ pero es mi derecho elegir vacunarme o no. La gente que haga lo que quiera, que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”, dijo la participante de Master Chef.