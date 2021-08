El actor Héctor "N" envía duro mensaje a Sergio Mayer y a su hija desde la cárcel  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El famoso actor Héctor "N", quien fue capturado por una denuncia de abuso contra su hija, envió un mensaje desde la cárcel a Sergio Mayer y a una de sus vástagas.



A través de una llamada teléfonica con Daniela Parra, su otra hija, Héctor pudo asegurar que la joven está siendo manipulada para acusarlo de abuso.



“Que se toque el corazón, yo sé que es una niña buena, yo sé está, como lo he dicho siempre, está manipulada, yo sé que está sufriendo le digo que de verdad la quiero, la amo y la perdono; son años de manipulaciones y la están utilizando. Ella sabe que tenemos recuerdos muy bonitos, que fuimos una familia”, aseguró.

De igual manera, Héctor hizo un llamado al también actor, Sergio Mayer, para que buscara a fondo lo que está pasando y no hable de más.



"Que de verdad, antes de subirse a un barco investigue el curso del barco, de dónde viene, que se dé cuenta del entorno, de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está sucediendo porque hay antecedentes. Todo está fraguado desde hace años", refirió.



“Como lo he dicho, todo esto está fraguado desde hace años, y el señor Sergio Mayer en ese afán de quedar, como lo dijo una vez: ‘yo tengo la obligación’, no, señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, podemos denunciar cuando nos consta”, añadió.

Caso

Héctor "N" fue acusado de agredir sexualmente a su hija Alexa a finales del 2020, cuando su ex esposa Ginny Hoffman y su hija dieron entrevistas en las que aseguraron que el histrión cometió vejaciones durante años.



El actor se encuentra encerrado en el Reclusorio Oriente acusado de agredir sexualmente a su hija.



Según la denuncia de Alexa, su padre se tomaba “papeles que eran muy extraños con ella”, como dormir a su lado en boxers mientras ella se quedaba en ropa interior, o le pedía que le avisara cuando saliera de bañarse para que él mismo pudiera secarle el cuerpo, entre otros detalles.



