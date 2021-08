Eric del Castillo sobre embarazo de Lyn May: Yo respeto mucho lo que digan los compañeros

El primer actor Eric del Castillo tuvo un romance con Lyn May.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Eric del Castillo, el famoso actor mexicano, asegura que respeta mucho el presunto embarazo de la vedette de 68 años, Lyn May.



El primer actor habló sobre la gestación de May durante una entrevista con el programa "De primera mano", donde aseguró que respeta a Lyn y a su gremio.

“Yo respeto mucho lo que digan los compañeros, y cuando sean mentiras comprobadas hacen mal porque desorientan al público y se crean un ambiente de que los actores, los artistas, somos mentirosos, pero cada quien es dueño de inventar lo que quiera, ojalá que sean siempre cosas verídicas”, declaró.



“Bueno, ojalá, si eso le conviene a su vida personal, pues qué bueno, ojalá”, mencionó en relación al embarazo de la vedette.

Tuvieron un romance

Cabe recordar que hace unos meses May y Castillo dejaron entrever que tuvieron un romance en su juventud.



Según May, la relación que tuvo el actor con sus compañeros de trabajo fue buena, pero ninguna como la que tuvo con ella, porque ambos eran solteros y sintieron la atracción.



“Todavía él no estaba matrimoniado, era soltero, y yo soltera... pues, ¿verdad’”, le preguntó al actor, quien respondió con un tímido “pues sí”.

