Muere el actor Ed Asner a los 91 años

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Ed Asner, el fornido y prolífico actor que se convirtió en una estrella en la mediana edad como el brusco pero adorable periodista Lou Grant, primero en el exitoso programa de comedia “The Mary Tyler Moore Show” y luego en la serie de drama “Lou Grant”, murió el domingo. Tenía 91 años.



El representante de Asner confirmó el deceso del actor en un correo electrónico a The Associated Press. La cuenta oficial de Twitter de Asner incluía una nota de sus hijos: “Lamentamos decir que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. No hay palabras para expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la cabeza, buenas noches, papá. Te amamos”.



Macizo como el liniero de fútbol que alguna vez fue, el calvo Asner era un actor veterano de cine y televisión cuando fue contratado en 1970 para interpretar a Lou Grant en “The Mary Tyler Moore Show”. Durante siete temporadas fue el jefe desaliñado de la exuberante Mary Richards (Moore) en una sala de redacción de TV ficticia de Minneapolis. Más tarde, interpretaría el papel durante cinco años en “Lou Grant”.



El personaje de Asner conquistó al público desde el primer episodio de “Mary Tyler Moore”, cuando le dijo a Mary en su reunión inicial: “Tienes coraje. ... ¡Odio el coraje!” El elenco incluía a Ted Knight como Ted Baxter, un presentador de noticias tonto; Gavin MacLeod como Murray Slaughter, un sarcástico redactor de noticias; y Betty White como la manipuladora conductora del programa Sue Ann Nivens, obsesionada con el sexo. Valerie Harper y Cloris Leachman, en sus respectivos papeles como las vecinas de Mary, también tuvieron luego sus propios programas.



Asner es el tercer actor de “The Mary Tyler Moore” que muere en los últimos meses. Leachman falleció en enero y MacLeod en mayo. White, de 99 años, es la única sobreviviente del elenco.



Asner ganó tres premios Emmy al mejor actor de reparto por “Mary Tyler Moore” y dos al mejor actor por “Lou Grant”. También recibió Emmys por su trabajo en las miniseries “Rich Man, Poor Man” (1975-1976) y “Roots” (1976-1977).



Tuvo más de 300 créditos como actor y se mantuvo activo hasta el final, haciendo cine y televisión. En 2003, interpretó a Santa Claus en la exitosa película de Will Ferrell “Elf”. Fue el padre de John Goodman en la efímera comedia de CBS de 2004 “Center of the Universe” y la voz del protagonista anciano en la exitosa cinta animada de Pixar “Up” de 2009. Más recientemente, participó en series de televisión como “Forgive Me” y “Dead to Me”.



Como presidente del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés), el liberal Asner se vio envuelto en una controversia política en 1982, cuando se pronunció en contra del involucramiento de Estados Unidos con gobiernos represivos en América Latina. “Lou Grant” se canceló durante el furor que siguió y Asner no se postuló para un tercer periodo al frente de SAG en 1985.



“Ha habido pocos actores de la preeminencia de Ed Asner que arriesgaron su estatus para luchar por causas sociales como lo hizo Ed”, dijo la actriz Gabrielle Carteris, presidenta de SAG-AFTRA. Señaló que no sólo luchó por los derechos de los actores, sino también “por las víctimas de la pobreza, la violencia, la guerra y la injusticia legal y social, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo”.



Asner habló sobre su politización en una entrevista de 2002. Señaló que había comenzado su carrera durante la era McCarthy y que durante años había temido hablar por miedo a ser incluido en la lista negra. Entonces vio la película de una monja que describía las crueldades infligidas por el gobierno de El Salvador a los ciudadanos de ese país.



“Salí a quejarme sobre el constante armamento y fortalecimiento por parte de nuestro país a las fuerzas armadas de El Salvador, que oprimían a su pueblo”, dijo.



El expresidente de la SAG Charlton Heston y otros lo acusaron entonces de hacer declaraciones antipatrióticas y de abusar de su posición como jefe del gremio de actores.



Asner, nacido en Kansas City, Missouri, en 1929, estudió periodismo en la Universidad de Chicago hasta que un profesor le dijo que no se ganaba mucho dinero en esta profesión. Rápidamente se cambió a teatro, y debutó como el mártir Thomas Becket en una producción universitaria de “Asesinato en la catedral” de T.S. Eliot.



Con el tiempo abandonó la escuela y trabajó como taxista y en otros oficios antes de ser reclutado en 1951, sirviendo en el Cuerpo de Señales del Ejército de Estados Unidos en Francia. Al volver a Chicago tras el servicio militar, actuó con las compañías Playwrights Theatre Club y Second City y más tarde, en Nueva York, se unió a la longeva “The Threepenny Opera” y apareció junto a Jack Lemmon en “Face of a Hero”.



En 1961 llegó a Hollywood para un episodio de la serie de TV “Naked City” y decidió quedarse. Actuó en numerosas series y películas, incluyendo “El Dorado” con John Wayne, y “Kid Galahad” (“Piso de lona”) y “Change of Habit” (“Cambio de hábito”) con Elvis Presley.



Estuvo casado dos veces, con Nancy Lou Sykes y Cindy Gilmore, y tuvo cuatro hijos: Matthew, Liza, Kate y Charles.