Expareja de Sammy Pérez: "Yo a la calle no puedo salir, porque la gente me dice de cosas"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras el fallecimiento de Sammy Pérez, la ex pareja sentimental del finado, Zuleika Garza, fue constantemente atacada luego de que los familiares del comediante afirmaran que sus cuentas bancarias estaban en cero.



Garza reveló que las acusaciones de los sobrinos del comediante han afectado su vida personal y a los familiares con quien convive.



"Mis hijos han salido muy afectados de todo esto, especialmente mi hija, hace poco se me desmayó, tiene aritmia cardiaca y está un poco malita de su corazón. Hace unos días se me quería suicidar por todo lo que decían es muy depresiva”, comentó.



También mencionó que alguien filtró la dirección de su domicilio y que debido a esto, cada vez que sale de su hogar, la gente la critica e insulta; esta situación también la han vivido sus padres, quienes, según su testimonio, han presentado un estado de salud débil como consecuencia de los ataques por parte de ajenos.



“Dieron la dirección, no sé quién, pero tomaron fotos de la casa de mis padres. Yo a la calle no puedo salir porque la gente me dice de cosas, a mi hija le dicen de cosas y si yo continúo con todo esto se va a seguir más y mi hija se va a afectar más”, detalló.



"Se le subió hasta el tope la presión a mi papá y ha estado un poco mal de su presión y la diabetes. A veces digo: ‘por ellos es lo único que no quisiera hablar’, los empiezan a ver, les empiezan a decir y esto nunca va a parar”, lamentó.



Asimismo, Garza prefiere no hablar sobre el cuestionamiento de si ella tomó o no el dinero, fruto del trabajo de Sammy Pérez.



