Familia Real temía que Meghan convirtiera en "circo" el funeral del príncipe Felipe

LONDRES, INGLATERRA.- Como una persona non grata era considerada Meghan Markle en el funeral del príncipe Felipe el pasado 17 de abril por temor que se convirtiera en un "circo".



Un nuevo capítulo de la biografía no autorizada de los duques de Sussex revela que la familia de Harry estaban "realmente complacidos" de que la exactriz no asistiera al servicio.



Según el libro, ellos temían que su asitencia creara un "circo" o un "espectáculo" tras la explosiva entrevista brindada a Oprah Winfrey. La entrevista salió al aire un mes antes de la muerte del esposo de la reina Isabel II.



Y es que Meghan no pudo asistir al funeral del bisabuelo de sus hijos por su avanzado estado de embarazo de su segunda hija, por lo que solo su esposo viajó a despedirse de su abuelo.



Tras la ceremonia, Harry regresó inmediatamente hasta California para estar junto a su esposa e hijo.



Lilibeth, hija de los duques de Sussex, nació dos meses después de la muerte del príncipe Felipe.



La versión actualizada de Finding Freedom, biografía no autorizada de la pareja, será lanzado el 31 de agosto en el marco del aniversario de la muerte de la princesa Diana.