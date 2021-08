¿Qué dice el nuevo tatuaje de la doctora Polo con el enloqueció a sus seguidores?  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La doctora Ana María Polo, de Caso Cerrado, dejó sorprendidos a sus más 2,3 millones de seguidores en Instagram tras publicar un video en el que muestra el nuevo tatuaje que se hizo en su brazo izquierdo.



La doctora Polo no es muy fanática de la tinta en la piel, sin embargo lo que se ha hecho tiene un mensaje muy profundo.



VEA: La doctora Polo no es como muy fanática de la tinta en la piel, sin embargo lo que se ha hecho tiene un mensaje muy profundo



Lo hizo para sentirse identificada con sus raíces, su cultura y su gente cubana. El grabado dice “Made in Cuba”, país de donde es natal.

Tatuaje

Reacción de fans

Los fans reaccionaron de esta peculiar manera: “No me gustan los tatuajes, pero ese me lo haría: made in Venezuela ???”, “Gracias por regalarnos tanto amor a cuba ????”, “Lo mejor que se hizo en Cuba mi bella Anita ?❤️”, escribieron algunos de sus seguidores en la caja de comentarios de la publicación.

DE INTERÉS: Juez concede amparo a Laura Bozzo y se salva de ir a la cárcel