Sofía Vergara confiesa que padeció cáncer a los 28 años

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz colombiana Sofía Vergara confesó pque padeció cáncer de tiroides cuando tenía 28 años durante un programa benéfico "Stand Up To Cancer".



La exprotagonista de Modern Family dejó a muchos con la boca abierta con su testimonio al confesar su padecimiento y cómo lo superó cuando estaba joven.



"A los 28 años, durante una visita de rutina al médico, mi doctor percibió un bulto en mi cuello. Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides", reveló la famosa.



Según relató fue una sorpresa pues acompañaba a su hijo al endocrinólogo, además dijo que contó con el apoyo de su famlia en todo momento, lo que le ayudó en ese duro momento.

"Cuando eres joven y escuchas la palabra cáncer, tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme (…) Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia", comentó.



"Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti", agregó.



La artista contó su historia para crear conciencia sobre la importancia de no ignorar cualquier señal o síntoma .



Vergara dijo que aunque ha eliminado todo rastro de células cancerígenas de su cuerpo ella se encuentra en un estricto tratamiento para controlar el hipotiroidismo. Confesó que solo es cuestión de acostumbrarse a tomar su medicamento todas las mañanas.