Mr. Kriz, cantante hondureño que se abre paso en Miami con su tema “Me encanta”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cristian Euceda salió de Honduras a los 13 años en busca de un mejor futuro, trabajó en la construcción hasta independizarse con su compañía de remodelación de interiores sin abandonar su sueño de convertirse en un artista de altos kilates.



“Me encanta” (click aquí para escucharla) es la propuesta musical de Mr. Kriz, un cantante hondureño que, poco a poco, comienza a consolidar su sueño de ser un artista reconocido en Estados Unidos, Honduras y por qué no en el resto del mundo, pero ¿qué hay detrás de este catracho de Miami?



Originario de Tegucigalpa, Cristian Euceda (28), conocido como Mr. Kriz disfrutó su infancia y adolescencia entre las colonias Hato de Enmedio y Covespul, donde tuvo que vivir a consecuencia del paso del recordado huracán Mitch.



Estudiante de escuela y colegio público, el catracho siempre resaltó por sus actuaciones artísticas, participando en cuadros de danza folclórica y cuanto evento de canto estuviera por enfrente, obteniendo premios por sus excelentes participaciones y dedicación en el escenario.



Criado en Honduras por su bisabuela y tío, Mr. Kriz siempre tuvo la ventana de que en algún momento de su vida radicara en Estados Unidos. El momento le llegó apenas a los 13 años cuando Perla Rodríguez, su mamá decidió llevarlo a Miami, donde comenzó su nueva vida.

“La música para mí es mi pasión, pues es donde puedo despejarme la mente y sentirme libre de expresión”, dijo el cantante hondureño, que comenzó sus pininos musicales con su hermano mientras estaba en la secundaria en Miami.

El cantante junto al equipo que participó en el video de la canción "Me encanta".







El catracho trabajó en la construcción desde los 18 años hasta alcanzar su primera meta: independizarse con su propia compañía de remodelación de interiores donde actualmente trabaja, sin dejar de lado su aspiración de ser un cantante, orgullo para Honduras.



Mr. Kriz contó que su tema “Me encanta” nació cuando iba manejando de camino para su casa “ahí es cuando viene a mi mente una melodía y de esa misma melodía es donde comienzo a escribir el tema”.



El video del hondureño fue producido por Fernando Ingles Film quien ha realizado trabajos con artistas de la talla de Cosculluela, Mau y Ricky, así como el popular Camilo, mientras las voces fueron grabadas en Estados Unidos con el productor Jaso Beat originario de La Ceiba.



“Las expectativas de este proyecto es demostrar tanto en Honduras como en Estados Unidos que en nuestro país hay talento lo que en muchas ocasiones lo que no hay es apoyo por eso a muchos que se les hace difícil por la parte económica”, dijo.



Reconoció que aún no está bajo un sello discográfico “pero estoy abierto para escuchar y atender cualquier tipo de oportunidad que Dios me pueda brindar”.

