New World tras su exitosa beta llega el 29 de septiembre

New World por mérito propio se ha convertido en uno de los MMO (Masivo multijugador online) más esperados de los últimos años para PC. Tras probar su beta en la plataforma Steam hemos probado sus cualidades y los aspectos que definivitamente deberán de mejorar de cara al lanzamiento ahora programado para el 28 de septiembre.



New World el nuevo MMO de Amazon es un universo en línea repleto de magia, maravillas y extraños demonios. Los jugadores tienen el desafío de tallar su nombre en la historia explorando el misterioso paisaje de la isla, matando a aterradoras criaturas y construyendo su propia civilización del siglo XVII desde cero.



Nuestro protagonista al inicio de su aventura partirá rumbo a Aetérnum, un "nuevo mundo" moldeado por la magia al que llegamos tras un naufragio que supone el inicio de una nueva vida en un lugar en el que lo sobrenatural predomina y en el que tendremos que ganarnos la vida cumpliendo misiones, enfrentándonos a otras facciones y recolectando recursos para sobrevivir.



A diferencia de otros títulos del género, las habilidades no estarán ligadas a una clase específica, sino a las armas que se manejan. Estas te darán experiencia con el uso y se podrán desbloquear talentos de su propia rama.



En nuestra prueba logramos obtener varias de ellas, incluyendo una espada, una pequeña hacha, un guante de hielo, un arco y hasta un mosquete, los cuales cuentan con sus propias funciones.



El combate presenta un estilo original muy diferente a los acostumbrado en otros MMO y en esta ocasión más enfocado a la acción.



Por otro lado está el PVP, uno de los aspectos más esperados de New World. En esta ocasión se rompe la tradición de muchos MMO de tener solo dos facciones y podemos escoger entre tres diferentes (Los Saqueadores, El Sindicato y La Alianza), cada una de ellas con sus propias características, beneficios y misiones que podemos completar para subir nuestra reputación con la facción y obtener diferentes beneficios.

Técnicamente el juego luce muy bien en todos sus aspectos.







Además, están las Invasiones, combates de jugadores que buscan disputarse un territorio, el modo Guerra que enfrenta a equipos de 50 jugadores y que deciden, precisamente, la conquista de un territorio o Asalto a Puesto Remoto, una mezcla de PVP y PVE con equipos de 20 jugadores luchando por el control de los recursos y fortificaciones de un mapa en concreto. Sin duda una de los contenidos más divertidos que probamos durante la beta.



Técnicamente luce espectacular, con gráficos y efectos arriba de la media de otros títulos del género. Y en términos de rendimiento muy estable en todo momento, incluso en los momentos de área de mucha densidad o de jugadores conectados.



Además New World llegará totalmente Español Latino en voces y textos para aquellos jugadores que así lo prefieran.



El título apunta desde ya a convertirse en uno de los grandes éxitos multijugador del año, mientras se terminan de pulir algunos aspectos como la conexión entre amigos, este juego desde ya vislumbra mucho potencial.



New World llegará el 28 de septiembre a través de Steam y Amazon.