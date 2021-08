Ingrid Villalobos "ha hecho una pausa, pero la verán en redes con un nuevo proyecto"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque en un principio confesó que no acostumbraba a brindar entrevistas y al final reconocer que estaba un poco nerviosa, la periodista Ingrid Villalobos abrió de par en par las puertas de su vida e invitó a EL HERALDO a dar un pequeño viaje para conocer lo que fue, lo que es y lo que planea ser.

En una plática muy amena y como si se tratara de viejos conocidos, entre risas y carcajadas, recuerdos y experiencias, la sampedrana de 28 años de edad se mostró sin ningún tipo de filtros y aseguró que Ingrid ha hecho una pausa, pero que la van a ver en redes sociales con un proyecto nuevo donde va a poner el corazón, las energías y donde va a seguir intentando dejar en los demás algo bueno.

¿Qué datos curiosos nos compartió? Te lo contamos a continuación... pero...esperen.... ¡Alto! Lo mejor es comenzar por el inicio.

Esta historia empieza un 9 de diciembre de 1992 o quizás -legalmente- hasta el 29 de diciembre de 1993. Al menos para el Registro Nacional de las Personas (RNP) fue así. Requisitos, formalidades... quién sabe. Y es que, al momento de hacer el registro de nacimiento mi mamá me llevó cuando ya tenía un año. Entonces, la gente del Registro de San Antonio de Cortés, le dijeron: 'Señora, no le vamos a poner a su hija la fecha en que nació' y le pusieron como que me había registrado en el mismo momento. Lo positivo de todo es que nunca he tenido problemas con decir mi edad.

¿Saben? Me siento muy orgullosa de mis raíces, del lugar y las personas que me acogieron desde el primer minuto de mi existir.

Nací en una familia humilde con una madre que le tocó sacar adelante a cuatro hijos sola, porque mi papá se fue para los Estados Unidos cuando yo tenía seis años. Él volvió hasta cuando yo (al menos) tenía 15 y en todo ese lapso él vino como dos o tres veces y se volvía a ir.

Mi mamá fue la que básicamente tuvo que trabajar hasta la actualidad para poder pagar mis estudios universitarios. Sacó cursos cuando estaba un poco más joven sobre sastrería y consiguió trabajo en una maquila desde hace más de 20 años y logró ayudarme para que pudiese estudiar. Y pues yo comencé a trabajar hasta que estaba en mis últimas clases.

Gracias a Dios me gradué de Licenciada en Periodismo en el 2018. Obtuve mi título en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula (UNAH-VS). Al principio tenía mucho miedo. Ese tema de no sentirme tan segura me llevó a tomar mi primera experiencia laboral como una práctica profesional por temor al rechazo.

En 2015 estuve en Campus Televisión (haciendo mi práctica) y en 2016 me llaman porque ya había plaza en una revista matutina. Luego de Canal 6, hice un casting, estuve como nueve meses ahí y luego paso a un noticiero meridiano, como por dos años y medio. El año pasado, en medio de la pandemia, me llamaron de HCH. Ahí ya necesitaba el cambio y acepté la oportunidad laboral.

Sé que muchos se preguntan él porque renuncié, pero lo cierto es que hay mucho factores que jugaron un papel importante para llegar a esa decisión que me tomó al menos un mes.

Todo fue una experiencia gratificante, como profesional me ayudó muchísimo. Pero, también fue un tiempo de mucho trabajo. Entraba a las 5:30 de la mañana y salía a veces a las 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana. ¡Era extenuante! Sentí que mi cuerpo empezó a resentir ese agotamiento porque estaba trabajando todos los días de la semana y me estaba pasando factura.

Estaba física y mentalmente bastante cansada y también necesitaba estudiar inglés. Si yo no tomaba la decisión en ese momento, ¿cuándo iba a tener la oportunidad de estudiar otro idioma? No tuve la dicha de estar en una escuela privada porque a duras penas pude estar en una pública y allí hay muchas deficiencias. Ahorita se me presentó la opción de poder estudiar y la tomé. Quiero explorar oportunidades en el exterior muy pronto.

Lo que sí estoy haciendo ahorita es trabajando en un proyecto personal para poder distribuirlo a través de las redes sociales. Voy a apostarle a lo grande con un proyecto que se llama 'Cien pueblos'.

¿De qué trata? Bueno. Va a estar enfocado en impulsar el turismo rural, de buscar en nuestra raíces. Salir a municipios que no son tan visitados, que no han sido tan explorados y contar las historias de las personas que viven en estos sitios. Mostrar la parte atractiva de lo que puede ser turístico y también decirle a la gente que tenemos que darle valor a quiénes somos en todos los sentidos. Fomentar su imagen, el deseo de explorar y disfrutar de lo sencillo.

Actualmente, colabora con el medio digital 'Reportar Sin Miedo' brindando materiales audiovisuales para impulsar sus redes sociales.

Pero dejando de lado mi trayectoria profesional y académica, me gustaría que conocieran la esencia de quién soy. Diría que soy una mujer que no es perfecta, pero que en lo posible trato de hacer bien las cosas. Ser buena gente con los demás, ayudar en todo lo posible, hacer lo correcto, siempre trato de rectificar mi camino.

Más allá de eso, soy enojada. Me tomó a veces las cosas de forma muy personal (pero, ¡Ojo! Estoy trabajando en eso) y a veces un poco desorganizada. Sin embargo, intento no criticar a las personas porque uno no es quien para ponerse a juzgar a alguien más.

En cuanto a mis virtudes, soy bastante empática, me gusta escuchar a la gente, trato de mejorarme y dar lo mejor de mí en todo lo que hago.

Ingrid realizada va a ser un conjunto de cosas cuando ya tenga, en el nombre de Dios, un proyecto que sea propio y que sea un éxito, que me esté dando las aportunidades económicas que deseo. Donde me sienta libra de crear y de hacer, pero alcanzando un nivel de plenitud. Cuando pueda darle a mi madre muchas más cosas y pueda hacer todo para que ella no tenga que trabajar.

¡Hey! Pero tampoco hay que olvidarse del amor, ¡Ja, ja, ja! Tengo un novio. Tenemos una relación estable, él me apoya mucho y, más en este proceso que estoy atravesando ahorita. Él fue uno de los que me dijo: 'Vos podés, dale, tenés las capacidad'.

De hecho el proyecto 'Cien Pueblos' nace de una plática con él. Después de salir de HCH estuve en esa lucha de qué voy a hacer y platicando con él le dije que me gustaba contar historias. Darle la oportunidad a la gente de poder expresarse. Y fue por ahí donde nosotros fuimos dando. El nombre se lo debo a él y los complementos de la parte creativa son propios.

¿Cómo describo al hombre de mis sueños?

¡Ja, ja, ja! Bueno, es como él. Siempre dije que quería un hombre que fuese trabajador, alguien que me apoyara, que me despertara admiración, que supiera conversar y conectar. Esas fueran las cosas que más me enamoraron.

Siempre me decía cosas que yo no sabía. Él no es hondureño (es estadounidense) y sabe más de este país que yo. Todo lo bonito de soñar y querer más me ha enganchado mucho con él.

Hasta ahora, ya les he contado de mi carrera como periodista, mi vida personal y amorosa, defectos y virtudes, pero sé que me falta algo. Mmm... aah no tengo ningún talento por si se lo preguntaban y tampoco cosas favoritas, soy de gustos muy variados; aunque constantemente he sido super fan del pollo con tajadas.

Mmm, claro. No les he hablado de la persona más importante en mi vida. Es mi mamá.

Ni siquiera me gusta pensar en el día que no va a estar porque no imagino un mundo sin ella. Ha sido un enorme ejemplo, ha luchado muchísimo y no pude ser más bendecida. Se ha convertido en el centro de toda su familia. Tiene un corazón que te sorprende de todo lo buena que puede ser y que no escuchas de ella nada malo contra nadie.

Y Dios, él es el centro de todo, del mundo. Dios es la razón por la que uno cree que las cosas pueden ser posibles. Que si hoy fue un día duro, mañana puede ser mejor. Es la esperanza de que hay opciones.

Su principal motor y pilar en su vida es su mamá, de quien se siente muy orgullosa.

