Geraldine Bazán habría enviado una carta al Vaticano para seguir casada con Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Geraldine Bazán, la famosa actriz mexicana, sorprendió con una polémica carta que envió al Vaticano para seguir siendo esposa de Gabriel Soto y que este no pueda contraer matrimonio con su actual pareja Irina Baeva.

La noticia surgió en la edición de este miércoles del programa 'El Borlote', donde aseguraron que Bazán pidió al Vaticano que no anule su matrimonio con Soto, lo que afectaría a la pareja mexicano-rusa, que no podría contraer nupcias.

A esto se le relaciona las declaraciones del padre José de Jesús Aguilar, quien casó a Geraldine Bazán y Gabriel Soto en 2016, pues aseguró que la expareja siempre estará casada por la iglesia porque es un compromiso ante Dios.

LEA: Madre de Geraldine Bazán asegura que está feliz con el noviazgo de su hija

“El padre de sus hijas no podrá volverse a casar ante la iglesia, como lo anhelaba la también modelo rusa. A decir verdad, la jugada de Geraldine Bazán le favoreció a Gabriel, pues a él no se le veía muy entusiasmado con la idea de volverse a casar por la iglesia, ya que ni en la primera ocasión lo quería hacer", apuntaron en “El Borlote”.

Muchos internautas aseguran que la acción de Bazán no es contra Soto, sino contra Baeva, pues hace semanas surgió que la Iglesia Ortodoxa Rusa la catalogaría como una 'prostituta' si decide casarse en esas condiciones.

ADEMÁS: La reacción de Geraldine Bazán al ver fotos de sus hijas con Irina Baeva

"No les apetece decir: 'soy una prostituta gratis', por eso no dicen: 'estoy casada por lo civil'. El matrimonio civil no significa nada, sólo dar un servicio gratis, nadie te considera una esposa", afirmó el jefe de la comisión patriarcal de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

El comentario anterior fue motivo de críticas. Sin embargo, eso no cambia que si es aceptada la supuesta petición de Bazán, la famosa pareja no podrá casarse.

Ruptura

Recordemos que el fin del matrimonio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto se dio a conocer en setiembre de 2017. Un año después firmaron el divorcio y las negociaciones se habían realizado de manera justa para ambas partes.



Un mes después Soto y Baeva fueron vistos tomados de la mano en la calle, lo que confirmaría los rumores de una relación entre ambos, que circulaban desde finales de 2017, motivo por el que los famosos se habrían separado.

ES DE INTERÉS: El mensaje de Irina Baeva a Geraldine Bazán que desató polémica