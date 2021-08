¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que Ben Affleck le dio a Jennifer López?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Fue en 2002 que Ben Affleck le propuso matrimonio a Jennifer López con un lujoso anillo de compromiso de Harry Winston que tenía un valor de 2.5 millones de dólares.



El diamante rosado de 6.1 quilates fue una sensación, pues el actor de Hollywood quiso darle a su novia algo "que nadie más iba a tener", según confesó la misma JLo durante una entrevista a Diane Sawyer, en la que también aseguró que era la "cosa más magnífica que había visto en su vida".



Pues a casi 20 años de haberse comprado ese diamante, muchos se preguntan dónde está el anillo que los expertos aseguran tendría un valor hasta cinco veces más que cuando se le otorgó.

Para la fundadora de Ryder Diamonds y Diamond Marketplace, Sally Ryder, el diamante rosa "intenso de fantasía" costaría 6 millones de dólares.



Sin embargo, para Benjamin Khordipour, experto en joyería antigua en Nueva York, el anillo no cuesta más de 2.7 millones de dólares.



Pero para el jefe de The Diamon Pro, Mike Fried, el precio de la joya puede andar rondando cerca de los 11 millones de dólares.



Fried enfatizó que los diamantes de colores elegantes, y el rosa en particular, son mucho más raros que los incoloros y que el tamaño de la piedra de López lo hace aún más valioso.





¿Dónde está el anillo?

Al terminar su relación con Affleck muchos pensarían que López le devolvió el anillo al cantante, pero este no fue el caso.



Según la publicista de la intérprete de "El anillo pa' cuándo" la artista se quedó con la costosa joya.



“Hasta donde yo sé, Jen nunca ha devuelto el anillo. Así que si las cosas siguen adelante con estos dos, Dios, ella ya tiene el anillo más hermoso que he visto. Es absolutamente impresionante”, comentó.

La revista People, por su parte, asegura que el anillo fue readquirido por Harry Winston en 2005.



Hasta el momento, Jennifer no ha aparecido luciendo el costoso anillo, a diferencia de su novio que ha modelado el reloj que ella le regaló cuando fueron novios la primera vez.