Christina Applegate revela que padece esclerosis múltiple

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz estadounidense Christina Applegate compartió con sus fanáticos que hace unos meses fue diagnosticada con esclerosis múltiple.



La famosa de 49 años, conocida por sus papeles en "Bad Moms", "Matrimonio con hijos" y "Dead to me" informó que su enfermedad ha sido un "viaje extraño".



Fue a través de Twitter que la actriz compartió su condición que aseguró ha sido un camino difícil, pero ha recibido mucho apoyo.



"¡Hola amigos!. Hace unos meses me diagnosticaron Esclerosis Múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que conozco que también padecen esta afección. Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee", dijo en un primer tweet.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Agregó: "Como dijo uno de mis amigos que tiene Esclerosis Múltiple, "nos despertamos y tomamos las medidas indicadas". Y eso es lo que yo hago. Entonces ahora pido privacidad. Mientras paso por esto. Gracias".

As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

La Esclerosis Múltiple afecta al sistema nervioso central y se considera una enfermedad autoinmune ya que el sistema inmunológico ataca a sus propias células sanas. Esta condición afecta la calidad de vida y puede ser invalidante.



La enfermedad no tiene cura, pero muchos pacientes logran manejar los síntomas y adaptarse su estilo de vida.