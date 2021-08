"No verá ni un centavo": Quentin Tarantino revela por qué no comparte su fortuna con su madre

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El famoso director Quentin Tarantino sorprendió a sus seguidores con los motivos que lo llevaron a no compartir de su jugosa fortuna con su madre, Connie McHugh.



Según confesó el director de Pulp Fiction su madre no apoyó su carrera cuando era un adolescente, por lo que se prometió que no vería ni un centavo del dinero que consiguiera con su carrera.



La madre de Tarantino tenía 16 años cuando quedó embarazada y se separó de su padre antes de que él naciera. Según comentó el guionista, su papá le mintió a su mamá al decirle que era estéril por lo que al enterarse de que estaba en cinta decidió criar a su hijo ella sola.



“Ella se quejaba porque yo no le prestaba atención a la escuela y en una ocasión, en medio de una discusión me dijo: ‘Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste, ¡esa mierda se acabó!’”, comentó Tarantino durante un podcast.



“Y cuando me dijo eso, de esa manera sarcástica, me dije: ‘Muy bien, entonces cuando me convierta en un director, nunca verá ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ella. No habrá vacaciones ni auto. No obtendrá nada por lo que me acaba de decir’", confesó.



El famoso reveló que solo una vez la ayudó con un problema de impuestos, pero que solo eso hizo. "No hubo ni Cadillac ni casa".



“Hay consecuencias por lo que uno le dice a sus hijos, recuerden que hay consecuencias por emplear un tono sarcástico sobre lo que es importante para ellos”, concluyó el director de cine.