"Ha sido muy duro para mis pulmones": Larry Hernández grave por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante mexicano, Larry Hernández, preocupó a su familia y a sus seguidores luego de asegurar que se encuentra muy mal a causa del covid-19.



A través de su cuenta de Instagram, el cantante solicitó oraciones por su salud y explicó la dura situación que está viviendo a través de varias historias.



"No estoy bien familia, "Solo les pido que oren por mi salud", Ha sido muy duro, mis pulmones están mal", comenzó escribiendo el intérprete de "Ojalá que te vaya mal".



El artista de 44 años relató que desde el 23 de julio toda su familia fue resultando contagiada, el primero fue Sebastián, su hijo, luego su esposa Kenia Ontiveros, luego él y finalmente sus hijas Daleyza y Olivia.

Además, dijo que su intención era mantener su estado de salud en secreto, pues no quería preocupar más a su madre, tras la reciente pérdida de su abuelo y otros familiares, pero luego de que una página de chismes diera a conocer la noticia, ya no pudo callarse más y tuvo que explicar lo que está sucediendo.



"Todos están bien ya gracias a Dios, pero yo sí estoy muy mal por eso me animé a pedir una oración por m familia y por mí, que soy el que está peor", concluyó.

