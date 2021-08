Los Grammy adoptan cláusula de inclusión para 2022

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los premios Grammy adoptarán una cláusula de inclusión que requerirá que los productores recluten y contraten candidatos más diversos detrás y frente a las cámaras para la ceremonia del próximo año.



La Academia de la Grabación anunció el miércoles que añadirá la cláusula a su acuerdo con los productores para la celebración de la 64ta ceremonia anual de premios como una forma de garantizar la equidad e inclusión en todos los niveles de producción.



El presidente y director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason Jr., lo calificó como un “paso monumental” para una comunidad musical inclusiva. La cláusula de inclusión completa se dará a conocer públicamente el 16 de septiembre.



Requiere que los productores de los Grammy hagan audiciones, entrevisten y contraten a personas dentro y fuera del escenario que histórica y sistemáticamente han sido excluidas de la industria del espectáculo.



“A medida que la academia continúa su viaje de transformación, la diversificación de nuestra industria está en el centro de cada decisión que tomamos”, dijo Mason en un comunicado. “Estamos dedicados a fomentar un entorno de inclusión en toda la industria y esperamos que nuestros esfuerzos sean un ejemplo para nuestros colegas en la comunidad musical”.



La iniciativa de la academia se creó en asociación con varios grupos, entre ellos Color of Change, los coautores de la cláusula Kalpana Kotagal y Fanshen Cox DiGiovanni, y Ryan Butler, director fundador de Warner Music/Blavatnik Center for Music Business en la Universidad de Howard.



“Hay muchas reglas no escritas en la industria del entretenimiento que crean exclusión racial, y en Color Of Change sabemos que para cambiar la sociedad hay que cambiar las reglas”, dijo Rashad Robinson, presidente de la organización. “Esta cláusula de inclusión es una regla escrita que cambiará la cultura de contratación en los Grammy y hará que la inclusión sea la norma”.



Kotagal dijo que la incorporación del concepto en la entrega de premios tendrá un impacto enorme en una industria que tiene un largo historial de “exclusión y subrepresentación”.



“Parte de lo que hace que la cláusula de inclusión sea tan potente es su adaptabilidad”, dijo Kotagal, un abogado de derechos civiles. Agregó que la cláusula de los Grammy incluirá un compromiso para “profundizar y diversificar los grupos de contratación, establecer puntos de referencia y objetivos para la contratación, recopilar y analizar a fondo los datos de los candidatos y las contrataciones e implementar medidas de responsabilidad”.



El término “cláusula de inclusión” fue sacado a relucir en 2018 por Frances McDormand en su discurso de aceptación del Oscar a la mejor actriz. Michael B. Jordan, Matt Damon, Ben Affleck, Paul Feig y Warner Bros. siguieron su ejemplo y se comprometieron a utilizar cláusulas de inclusión en sus proyectos cinematográficos.