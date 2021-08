Eugenio Derbez asegura que la novia de Sammy lo abandonó

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Eugenio Derbez, amigo del fallecido actor Sammy Pérez, confirmó que Zuleika Garza abandonó al comediante cuando ingresó al hospital tras haberse contagiado de covid-19.



Derbez, quien aseguró que Sammy no solo fue un compañero de trabajo, también fue su amigo, dijo que estuvo con él más que su propia familia, sobre todo su esposa.



"Lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia y estuve con él, bueno no estuve físicamente con él porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, de la cremación. Todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino", afirmó.



De igual forma, aseguró: "La supuesta novia lo internó y lo abandonó. Luego ya cuando vio que había que pagar se desapareció. No sabemos dónde están, pero se desapareció efectivamente".

Vea aquí: Sammy Pérez: El inolvidable comediante de XHDRBZ



La reacción de Derbez confirma la información brindada por el sobrino de Sammy, Daniel Pérez, quien dijo que Zuleika huyó con el dinero de su tío.



Según el joven, Garza tiene acceso a las cuentas bancarias con el dinero que tanto le costó a su tío ahorrar. Asimismo, afirmó que iniciarán una investigación para conocer la situación.



Daniel, también aseguró que Zuleika era una mujer interesada porque Sammy le daba todo lo que quería.



Tras la muerte de Sammy muchos comenzaron a preguntarse por el paradero de la esposa y por qué no había dado declaraciones, pero trascendió que estaba contagiada de covid por lo que permanecía aislada.