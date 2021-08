Muere el actor Jay Pickett a los 60 años de edad en el set de grabación  

'Days of Our Lives' fue la serie que lo lanzó a la fama como uno de los mejores al interpretar al doctor Chip Lakin.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El famoso actor de "Days Of Our Lives" y "General Hospital", Jay Pickett falleció este lunes a los 60 años.



De acuerdo con New York Post, la muerte del actor ocurrió mientras filmaba una escena de su próxima película "Treasure Valley".



"Jay Pickett, nuestro protagonista, escritor, productor y creador de esta película falleció repentinamente mientras estábamos en el lugar preparándonos para filmar una escena", escribió el director de la cinta, Travis Mills.

"Nuestros corazones están destrozados y lloramos por su familia, que está tan devastada por esta impactante tragedia", siguió.



Hasta el momento no ha sido confirmada la causa de la repentina muerte, pero de acuerdo con Mills, parece haber sido un ataque al corazón.

Trayectoria

"Days of Our Lives" fue la serie que lo lanzó a la fama como uno de los mejores al interpretar al doctor Chip Lakin.



El nativo de Spokane, Washington, también participó como invitado en aclamados dramas televisivos como "NCIS: Los Ángeles", "Desperate Housewives", "Dexter", "The Mentalist" y "Rosewood".

