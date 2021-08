Cancelan a DaBaby de Lollapalooza por comentarios homofóbicos

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- La participación del rapero DaBaby fue cancelada el domingo de la presentación final de Lollapalooza después de que hiciera comentarios crudos y homofóbicos la semana pasada en un festival musical en el área de Miami.



El artista nominado a Grammy, cuyo nombre es Jonathan Kirk, tenía programado presentarse en el acto de clausura en la última noche del festival musical de cuatro días en el centro de Chicago. Los organizadores de Lollapalooza tuitearon el domingo que el rapero Young Thug se presentaría en su lugar aproximadamente a las 9:00 de la noche.



“Lollapalooza se basa en la diversidad, inclusión, respeto y amor”, escribieron los organizadores. “Con eso en mente, DaBaby ya no se presentará esta noche en Grant Park”.



De momento, los organizadores no respondieron una petición de comentario.



En días recientes, artistas, entre ellos Madonna, Questlove y Elton John, han denunciado los comentarios que DaBaby hizo durante una presentación el domingo pasado en el festival Rolling Loud de Miami.



Mientras estaba en el escenario, el rapero mencionó a los miembros de la comunidad LGBTQ y las personas con VIH y sida, con lenguaje vulgar, pidió a los asistentes que no eran hombres gays ni tenían VIH o sida levantar las linternas de sus celulares y erróneamente dijo que la enfermedad “te mata en dos a tres semanas”.



Los representantes de DaBaby no respondieron de inmediato correos electrónicos en busca de comentario. Una persona que respondió el domingo el teléfono en su disquera, South Coast Music Group, y no proporcionó su nombre dijo: “Sin comentario”.



La canción “Rockstar” del rapero de Carolina del Norte fue uno de los principales éxitos del 2020 y fue nominado para un premio Grammy por mejor álbum del año.