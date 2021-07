Despiden a Bray Wyatt de la WWE

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El luchador estadounidense Bray Wyatt dejó ser der parte de la empresa de lucha libre WWE a partir de este sábado.



“WWE ha llegado a un acuerdo sobre la liberación de Bray Wyatt. Le deseamos lo mejor en todos sus proyectos futuros”, escribió la compañía a través de un comunicado.



La compañía no específico las razones para prescindir de los servicios del famoso luchador.

WWE has come to terms on the release of Bray Wyatt. We wish him the best in all his future endeavors. https://t.co/XIsUbaMUZ7 pic.twitter.com/koRuC3w1yr