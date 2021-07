Caso Harvey Weinstein: anulan uno de los 11 cargos de abuso sexual

Weinstein actualmente paga una condena en Nueva York por una agresión sexual agravada y un acto sexual no consensuado. Foto AP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una jueza de Los Angeles desestimó el jueves uno de los 11 cargos de abuso sexual contra Harvey Weinstein, dándole al exproductor de cine y violador convicto una victoria menor y posiblemente temporal.



En una audiencia con Weinstein, de 69 años, en la sala del tribunal, la jueza Lisa B. Lench estuvo de acuerdo con sus abogados defensores en que un cargo que alegaba agresión sexual por constricción en mayo de 2010 era demasiado antiguo y había prescrito.



Sin embargo, le dio a la fiscalía autorización para volver a presentar el cargo de otra manera, abriendo paso para otra batalla legal.



Weinstein se declaró inocente de cuatro cargos de violación y otros siete cargos de agresión sexual la semana pasada en su primera comparecencia en el tribunal en el caso de California. Fue extraditado de Nueva York, donde cumple una sentencia de 23 años de prisión tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual.



En Los Angeles, Weinstein fue acusado primero del cargo ahora desestimado en enero de 2020, antes de que hubiese prescrito. Los fiscales obtuvieron luego una acusación de un jurado investigador por un cargo idéntico seis meses después, cuando había expirado.



Los abogados de Weinstein argumentaron exitosamente en la audiencia del jueves que la acusación del jurado valía como un nuevo caso, lo que hacía que el cargo fuera “fatalmente fallido”.

“Nadie obligó a la fiscalía a ir al jurado de acusación”, dijo el abogado de Weinstein Alan Jackson en la corte. “Ellos eligieron presentar un nuevo caso”.



Los fiscales argumentaron que era una continuación del mismo caso y debería ser considerado como lo que suele llamarse acusación formal sustituta.



Otros cargos contra Weinstein son por incidentes aún más antiguos, pero tienen estatutos de limitaciones diferentes.



Fuera de la corte, la defensa celebró el fallo como una importante victoria, señalando que retira a una de las cinco mujeres involucradas en los 11 cargos.



“Veinte por ciento del caso de los fiscales de distrito ha sido desechado”, dijo el abogado de Weinstein Mark Werksman.



Ninguna de las acusadoras ha sido identificada.



La jueza estuvo de acuerdo con la fiscalía sobre otros dos cargos que rechazó desestimar, negando los argumentos de la defensa sobre que esos incidentes también eran demasiado viejos.

No se ha fijado una fecha para el juicio de Weinstein, pero se espera que haya más batallas legales técnicas antes de que comience al tiempo que los abogados buscan borrar el caso. Han afirmado que todos los cargos carecen de fundamento, son demasiado antiguos o no están corroborados.Weinstein fue llevado en silla de ruedas a la corte, con un uniforme de prisión. Un oficial lo desencadenó de la silla y lo puso junto a sus abogados.Los abogados afirman que a Weinstein deberían permitirle usar un traje sastre para audiencias como esta, una medida común para un juicio pero menos común para las audiencias previas a los juicios.Werksman calificó el uniforme de prisión como una “marca de cadena” que ponía a su cliente como un criminal en fotografías y videos de la corte.La jueza rechazó el argumento señalando que la ropa no estaba tan mal.