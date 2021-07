Reconocen la ciencia, el arte y la literatura de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el objetivo de reconocer la labor y los aportes de distinguidos profesionales de Honduras, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación hizo entrega de los premios nacionales de ciencia, arte y literatura año 2020.



En esta ocasión, el Premio Nacional de Ciencia “José Cecilio del Valle” recayó en el doctor Dagoberto Espinoza Murra (Q.D.D.G.), mediante un homenaje póstumo, por la alta calidad de sus trabajos y sus investigaciones en el campo de las ciencias. Su hijo, Dagoberto Espinoza, fue el encargado de recibirlo.



“En nombre de mi familia, estoy muy agradecido. Son tantas cosas las que podría decir en este momento, por todo lo que mi padre representa, pero quisiera que este premio sirva de inspiración para los que queremos que Honduras sea un mejor país. Él vivió su niñez en caites, y llegó a estudiar en Alemania; eso no lo olvidamos”, recordó.



Seguidamente, el Premio Nacional de Arte “Pablo Zelaya Sierra” fue entregado al destacado pintor José Blas Aguilar por la trascendencia de sus obras, sus interpretaciones plásticas y su gran influencia en la formación de más generaciones de artistas a nivel nacional.



“Gracias por este gran honor a quienes me eligieron. La cultura en el país es un tema bastante amplio, pero realmente quisiera decir unas cortas palabras: solo le pido a Dios que el arte, la cultura, la educación y la salud pública sean rescatados del abandono en que se encuentran. Un país sin cultura es como un cuerpo sin alma”, expresó.



Por su parte, Ernesto Bondy Reyes sostuvo en sus manos el Premio Nacional de Literatura “Ramón Rosa”, por su trayectoria profesional, los reconocimientos recibidos y el impacto de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.



“Un discurso de tres minutos es algo que a los académicos nos cuesta, pero voy a usar este tiempo para contarles un descubrimiento que hice la semana pasada. Mi bisabuelo, el coronel Eugenio Rosa Andino, era hermano primero de Ramón Rosa Soto, y hasta antes de este momento es algo que creo solo yo sabía. Por otra parte, es mi principal premio como escritor; no el primero ni el único, pero sí uno que me permite saciar esa sed de reconocimiento por mis escritos. Gracias a mi esposa María Eugenia aquí presente y a quienes me escogieron”, concluyó.





La fotografía oficial de la entrega de los premios.





Para cerrar el acto, el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, se dirigió a los galardonados: “Hijos ejemplares de mi querida Honduras, ustedes son inspiración. Felicidades y gracias por todo su apoyo. Que su trabajo sea motivación para otros”.



Mientras que la primera dama de la República, Ana García de Hernández, concluyó su discurso diciendo: “Qué orgullo poder tenerlos a todos aquí. Gracias por estos talentos. Premios habrá muchos más, pero entregados en el marco del Bicentenario de Independencia, solo esta vez”.



La cita tuvo lugar la mañana de ayer en el Palacio José Cecilio del Valle de Casa Presidencial. Además de los anfitriones y los ganadores, miembros del jurado, familiares, invitados especiales y medios de comunicación sumaron su asistencia.