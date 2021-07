Angie Flores recibe la primera dosis de la vacuna anticovid

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Con mucho temor, pero confiada, la cantante hondureña Angie Flores recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.



"Bueno, oficialmente vacunada. No me dolió, solo estaba un poco nerviosa", escribió la famosa catracha junto a un video del momento en que se prepara para ser inoculada.

En el clip se puede ver cómo la enfermera le dice que respire hondo y esté tranquila. Ella con cara de sorpresa recibe la dosis, aunque no brindó detalles del lugar donde recibió la vacuna.



Horas antes de salir a su cita, Angie preguntó a sus seguidores que ya habían pasado cuál fue experiencia, a lo que varios aseguraron que tuvieron síntomas leves que no se preocupara.

Tras la vacunación, en su cuenta de Twitter, posteó un meme: "-Yo: No me dolio. -Mi cara después de la vacuna" y adjuntó la imagen de un gato llorando.



Hasta el momento la exalumna de La Academia no ha reportado tener ninguna reacción a la vacuna.

