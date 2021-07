Los 10 mejores looks de Rina Leal tras someterse a una liposucción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rina Leal se ha convertido, con el paso de los años, en una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional, pues con su carisma logró abrirse paso dentro de un canal de televisión donde se le ha dado la oportunidad de realizar diferentes facetas.

Al estar frente a las cámaras diariamente, Leal se reinventa cada día con looks elegantes, formales y atractivos, que le dejan además de increíbles fotografías, decenas de halagos de hombres y mujeres que la siguen en sus redes sociales.

A continuación recopilamos algunos de sus mejores atuendos y te contamos más sobre ella:

La guapa hondureña es originaria de El Escano de Tepale, en el municipio de San Ignacio, departamento de Francisco Morazán. Desde muy joven migró a Tegucigalpa para estudiar en el colegio, según lo que ella misma ha relatado.

Leal es fanática de los maxivestidos y no pierde oportunidad para lucirlos en las transmisiones en las que aparece a diario en el canal donde labora, aunque no siempre estuvo frente al público, pues su verdadera profesión académica está orientada a la administración y las ventas.

La oportunidad de presentar programas de entretenimiento y posteriormente noticias le llegó casi de repente, pues su jefe comenta que Rina llegó buscando trabajo "de lo que sea", pero su espíritu de superación le ha permitido escalar e incursionar en dichas áreas.

La guapa presentadora es madre de dos niños, Diego, el mayor, tiene 12 años y el menor de nombre Gael, tiene apenas dos años de edad.