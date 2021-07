¿Qué responde Aracely Arámbula cuando sus hijos le preguntan por su papá, Luis Miguel?  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de 12 años de haberse separado de Luis Miguel, Aracely Arámbula dijo en una entrevista que siempre hablará bien de su ex esposo y sobre todo a sus hijos porque "es una persona maravillosa".



Mientras Arámbula está pasando la cuarentena en Acapulco, atendió una entrevista por YouTube y dijo que si sus hijos con el cantante llegan a preguntar por él, solo dirá aspectos positivos.



"Cuando me preguntan de su papá, jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos”, comenzó diciendo.



Agregó que no busca involucrar a sus hijos en la historia de desamor que pasó con El Sol de México. “No voy a hacer ningún mal comentario porque los respeto y amo tanto a Miguel y a Daniel, ellos son lo principal en mi vida".



Por otra parte, Aracely Arámbula confesó que aunque le costó mucho trabajo, ella logró separarse de Luis Miguel, a quien calificó como un ser maravilloso.



Fue en 2005 cuando la actriz de la telenovela Corazón Salvaje y “el Sol de México” se dejaron ver públicamente como pareja en un paseo romántico por Europa.



En 2006 contrajeron nupcias en una celebración privada como acostumbra el cantante. Fruto de su matrimonio, tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel.



Sin embargo, debido al deterioro de su relación, la pareja se separó el 2009.