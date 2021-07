Kanye West lanzará su décimo álbum titulado "Donda"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Kanye West sabe cómo causar sensación incluso con un evento para escuchar nueva música.



West tiene previsto presentar su 10mo álbum de estudio, “Donda”, el jueves por la noche en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. El disco lleva el nombre de su madre, Donda West, quien murió en 2007, a los 58 años, de complicaciones de una cirugía plástica.



El evento se transmitirá en vivo por Apple Music. Las entradas están agotadas.



West, de 44 años, es asociado principalmente con Chicago, pero nació en Atlanta, una ciudad de Georgia donde no hay restricciones contra las grandes reuniones por la pandemia. El rapero y productor regaló 5.000 entradas a profesores, personal y estudiantes de algunas de las universidades de mayoría negra en Atlanta, incluidas Clark Atlanta, Morehouse, Spelman, Morris Brown y el Centro Teológico Interdenominacional.



El ganador de 22 premios Grammy reveló el martes en un comercial durante las finales de la NBA que lanzará su esperado álbum el viernes. El anuncio, musicalizado y dirigido por West y en el que apareció la atleta estadounidense Sha’Carri Richardson, incluyó la canción “No Child Left Behind” del nuevo disco.



El nuevo proyecto de West le sigue a su álbum góspel de 2019 “Jesus is King”, que ganó el Grammy al mejor álbum cristiano contemporáneo.



El año pasado, West anunció “Donda” en Twitter con una colorida portada y una lista de canciones. En ese momento indicó en la red social que lo lanzaría el mismo día que saldría el álbum “Folklore” de su rival Taylor Swift, pero terminó postergándolo.



Ambas estrellas de la música han estado involucradas en una disputa desde que West interrumpió el discurso de Swift durante los Premios MTV a los Videos Musicales de 2009, cuando ella ganó el premio al mejor video femenino. Al parecer, ambos dejaron de lado sus diferencias luego que ella lo presentó cuando él ganó el premio Vanguard en los VMAs de 2015, pero un video filtrado de ambos sobre la controvertida canción de West “Famous” causó más drama.



No es la primera vez que Kanye organiza un evento para escuchar un nuevo álbum. En 2016, estrenó “The Life of Pablo” en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre los famosos que asistieron a aquel evento estuvieron su futura exesposa Kim Kardashian West, 50 Cent, Lil Kim, Caitlyn Jenner, A$AP Rocky y 2 Chainz.