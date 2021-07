Chiky Bombom: “El ‘Buenas Buenas’ ha sacado a mucha gente del hoyo y a mí también”  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Lissette Eduardo mejor conocida como “Chiky Bom Bom", se ha convertido en los últimos meses en la reina del TikTok con la famosa frase "buenas buenas", que ha causado furor entre los seguidores.



La frase ha logrado ser viral, pero no por aspectos negativos, sino por un derroche de positivismo que contagia al mundo.



“El buenas buenas ha sacado a mucha gente del hoyo y me ha sacado del hoyo a mí”, dijo Chiky Bombom en el programa ‘Buen día Colombia’.



“Yo quiero que las personas vean la vida desde un punto de vida diferente(…) La vida te tiene que saber a fruta y no todas las frutas son dulces”, afirmó.



“No siempre yo estoy feliz o no siempre tengo ganas de bailar, pero siempre lo logro y papá Dios me da las fuerzas para seguir dando la guacasaca”, dijo.



Y es que con sus videos, Chiky busca que las personas no caigan en depresión porque es una etapa que ella ya superó.