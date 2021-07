Concierto: Alejandro Fernández disfruta dramatismo de “No lo beses”  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Alejandro Fernández se prepara para presentarse por primera vez dos fechas consecutivas en Las Vegas con el lanzamiento de la edición especial de “Hecho en México”.



El álbum incluye el sencillo “No lo beses”, que transformó de una versión pop a una mariachi-norteña.



“Es una canción que se hizo un éxito, un clásico en mis conciertos, pero que nunca había sido un sencillo en radio ni habíamos hecho un video”, dijo Fernández.



La versión original del tema, incluida en su álbum “Dos Mundos - Evolución” de 2009, era pop con piano y acordeón. Ahora, adquirió un mayor sentimiento con la nueva fusión e instrumentos como tuba, trompetas, violines y guitarra sierreña.



“Quedó increíble”, dijo Fernández. “Más dramática”.



La canción habla del dolor de ver a una expareja enamorada de otro.



“Retorciéndote las tripas”, dijo por videollamada desde su casa en Guadalajara. “Es difícil pasar por esos momentos cuando tomas la decisión de terminar una relación y ver que cada quien va a tener que hacer sus vidas y retomar sus relaciones... Siempre hay una persona a la que le cuesta más trabajo y le duele más”.



El video musical, dirigido por Antonio Roma, fue filmado en un estudio en la Ciudad de México. En él, Fernández aparece muy apasionado una modelo.



La edición especial de “Hecho en México” también le ha dado casa a sus sencillos “Duele” con Christian Nodal y “Decepciones” con Calibre 50, que ya habían tenido éxito con el público sumando ambas millones de vistas en YouTube. Fernández también interpreta en el álbum con Nodal “Más no puedo” y lo tendrá como invitado en su gira en las ciudades californianas de Los Ángeles, San José y San Diego.



Otras de las canciones de la edición especial son “Ibas de salida”, compuesta por Joss Favela, y "No prenderé la luz” de Poncho Arocha y Pablo Preciado, un tema sobre una relación fracturada en la que, para evitar una pelea más, quien se va de casa prefiere no despertar a su pareja.



“Es muy buena”, dijo Fernández. “Está fuerte la canción”.



Por primera vez Fernández se presentará dos noches consecutivas en el MGM Grand Las Vegas, el 15 y 16 de septiembre, para celebrar el Día de la Independencia de México con su “Hecho en México US Tour” y estará acompañado de su hijo Alex Fernández para esos conciertos. Los boletos para el concierto del 16 de septiembre saldrán a la venta el viernes en Ticketmaster.com. (Los del resto de la gira ya están disponibles).



Fernández también se presentará en Reno, Nevada; Houston, Chicago, Boston, Nueva York y Miami. En esta última ciudad tendrá como invitadas al dúo pop Ha(asterisk)Ash. Parte de las ganancias serán donadas a la organización Families Belong Together, que busca la reunificación de familias de inmigrantes separadas en la frontera.



“Creo que va a ser un retorno épico tanto para el cantante como para el público. Creo que fuimos de los más castigados en esta pandemia”, dijo Fernández.



“Hecho en México” ganó el Latin Grammy al mejor álbum de música ranchera/regional y estuvo nominado al Grammy. Debutó en el No. 1 de la lista “Top Latin Albums” de Billboard, convirtiendo a Fernández en el primer artista en lograr dicha posición en cuatro décadas distintas (1990, 2000, 2010 y 2020).



En su álbum, Fernández también tiene como invitado a su padre, el astro de la música regional mexicana Vicente Fernández, con quien interpreta “Mentí”.



“Un regalo de vida", dijo. "Tenía muchísimos años que no cantaba junto con mi papá en dueto en el estudio. Le puse el disco, le puse las canciones y decidió cantarla”.



Recientemente, Vicente Fernández estuvo hospitalizado por una infección de las vías urinarias.



“Fue muy a tiempo y ahora ya está fuera de peligro”, dijo el hijo.