¡Confirmado! Israel acogerá en diciembre la 70º edición de Miss Universo

JERUSALÉN, ISRAEL.- Israel acogerá -por primera vez en su historia- el concurso de belleza Miss Universo. Será en diciembre en la ciudad costera de Eilat (sur), anunció el martes el ministerio israelí de Turismo.



"Nosotros, en Israel, estamos felices de recibir las celebraciones del 70º aniversario del emblemático concurso de Miss Universo", declaró el ministro de Turismo, Yoel Razvozov, en un video enviado por su oficina.

VEA: "No fui nombrada, pero estuve en Miss Universo y eso nadie me lo quita": Cecilia Rossell



"Espero sinceramente que en diciembre celebraremos no solo la nueva Miss Universo en Israel, sino sobre todo el fin de la pandemia", agregó.



La edición de 2020 fue anulada por la crisis sanitaria. A mediados de mayo, Andrea Meza, Miss Mexico, ganó el 69º título de Miss Universo en Estados Unidos, después de la Sudafricana Zozibini Tunzi, Miss Universo 2019.



"Israel figura en nuestra lista de países receptores del evento desde hace varios años a causa de su rica historia, sus paisajes magníficos y su variedad de culturas", dijo Paula M. Shugart, presidenta de la organización encargada de la elección de Miss Universo, citada en el comunicado enviado por el ministerio de Turismo.

ADEMÁS: FOTOS: Los momentos más icónicos de Miss Universo



Delegaciones de unos 100 países son esperadas en Israel con motivo de este acontecimiento que será retransmitido en 160 países y territorios en el mundo, según el comunicado.