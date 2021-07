Al ritmo de la música de Gente de Zona, cubanos protestan contra el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El eslogan “¡Patria y vida!” se escucha con fuerza en las manifestaciones en Cuba entre los ciudadanos. Se trata de un verso de una canción que se ha convertido en el himno de estas protestas y que surgió de artistas que por primera vez se atrevieron a expresar su desacuerdo con el gobierno.



“Patria y vida”, interpretada por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, fue lanzada en febrero y desde entonces su video suma más de 6,7 millones de vistas en YouTube.



La letra cambia el lema revolucionario cubano “patria o muerte”, creado por Fidel Castro, por: “No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas / Ya no gritemos ‘Patria o muerte’ sino ‘Patria y vida’”.



“Esto es histórico, esto nunca había pasado y la gente grita ‘¡patria y vida!' en todas las calles. Estamos muy orgullosos”, dijo Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, en una entrevista telefónica desde Miami.



“Sabíamos que ‘Patria y vida’ iba a ser una canción que iba a influir mucho en el pensamiento de los cubanos”, agregó. “Pero no sabíamos que iba a llegar a tanto y estamos muy orgullosos, la verdad, de poder ser el motor impulsor del pueblo de Cuba para que saliera a las calles a denunciar todo lo que hace esta dictadura”.



Desde su lanzamiento a mediados de febrero, Yotuel Romero tenía claro que deseaban impulsar a la gente a alzar la voz contra el autoritarismo.



“Es una canción que todos creemos que es un canto a la libertad, un canto a la vida, un canto al amor por nuestra tierra”, dijo el día del lanzamiento en un video publicado en Instagram. “Quiero que digan ‘con nosotros se acabó'. Se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó la tortura, se acabó el encarcelamiento, se acabó las prisiones”.



Representantes de Romero no respondondieron de inmediato a solicitudes de declaraciones del cantante para conocer su opinión sobre las manifestaciones.



Romero, integrante del grupo Orishas, planteó la idea de la canción. Comenzaron a trabajarla en Miami y la enviaron a Maykel Osorbo y El Funky, artistas del Movimiento San Isidro que desde 2018 ha protestado contra el gobierno cubano. El tema fue terminado en Miami, mientras que su video tuvo rodarse subrepticiamente en Cuba por la participación de los artistas de San Isidro.



“Ellos no podían filmar, si los veían los metían presos y lo tuvimos que hacer a escondidas”, dijo Malcom.



El pasado fin de semana, la canción resonó como grito de protesta en las manifestaciones masivas contra el gobierno, algo que no se había visto en Cuba en décadas. Tras las protestas hubo disturbios, centenares de arrestos, heridos y un civil muerto (según cifras oficiales), además de que el acceso a internet se limitó en la isla.



Los manifestantes protestaban por la carestía, el desabasto, los cortes de luz y el acceso limitado a las vacunas de coronavirus. El país pasa por su peor crisis económica en décadas y los manifestantes exigen cambios políticos. Las protestas se extendieron también a otras urbes como Miami y la Ciudad de México.



El gobierno insistió en que a las carencias propias se sumaron sanciones de Estados Unidos que buscan explícitamente asfixiar económicamente a la isla para generar el descontento. Además, usó una campaña en redes sociales como Twitter para impulsar las marchas.

Los músicos denunciaron que se esté reprimiendo a la población civil desarmada en las manifestaciones en Cuba.



Gente de Zona es conocido por canciones bailables populares como “La Gozadera” con Marc Anthony, “Muchacha” con Becky G y “Si no vuelves”. “Patria y vida” es la primera canción que los vincula con un tema político y los suma a la tradición de la canción de protesta en Latinoamérica.



“Se convierte en un compromiso que tienes con tu gente, que te han seguido y que te brindó todo lo que tienes hoy”, dijo Alexander Delgado, el otro integrante del dúo. “Nunca tuvimos el conocimiento de que el talento y que una canción podía ser el arma para golpear duro a estas personas, a este gobierno”.



Malcom y Delgado dijeron que lo que piden los manifestantes es una Cuba libre y democrática y que su descontento es auténtico, a diferencia de quienes han señalado que son una minoría influida por Estados Unidos.



“El que está tirado en la calle es el pueblo de Cuba, no son gente de otros países, somos los cubanos que estamos defendiendo nuestra libertad, somos los cubanos los que queremos elecciones libres, somos los Cubanos que no queremos más una dictadura que nos diga lo que tengamos que hacer”, dijo Malcom. “Solamente nosotros que hemos vivido en la dictadura sabemos lo que significa eso”.



En la canción dicen que ya son 60 años “trancado el dominó”, en referencia a los años del régimen cubano.



“Puede llegar hasta un siglo si no hacemos lo que está pasando hoy”, agregó Malcom.