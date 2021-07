"La paz esté contigo", dice Jamie Lynn Spears tras reclamo de Britney

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears aseguró que mientras su papá tenga su tutela ella abandonará su carrera artística y la primera en reaccionar fue Jamie Lynn, su hermana menor.



En un sentido y extenso mensaje que Britney publicó en su cuenta de Instagram explicó que ninguna de las personas que más amaba le tendió una mano cuando "se estaba ahogando" y que ahora solo aparecen para figurar y limpiar su imagen pública.



Aunque la intérprete de Toxic no especificó a quién iban dirigidos sus dardos, al parecer la primera en responder fue Jamie Lynn, exprotagonista de Zoey 101.



La joven madre y exestrella de Nickelodeon escribió: "Que la paz del Señor esté contigo y tu espíritu". Además, bloqueó la opción de recibir mensajes o comentarios en sus publicaciones.

Lea aquí: Las 10 cosas que Britney Spears no puede hacer a causa de estar bajo tutela de su padre

Escándalo

Jamie Lynn aseguró que no se había pronunciado nunca al caso de su hermana porque no le correspondía hablar.



"Creo que está muy claro que desde el día en que nací, solo he amado, adorado y apoyado a mi hermana. Quiero decir, es mi maldita hermana mayor, por encima de toda esta mierda", recalcó.



"Tal vez no la apoyé como le gustaría al público con una etiqueta en una plataforma pública. Pero puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera dicha etiqueta, y la apoyaré mucho después", dijo al referirse al movimiento #FreeBritney.



Por ahora Britney solo ha logrado que la jueza que conoce el caso le permita escoger al abogado que la represente.