Mark Hoppus sobre su cáncer: "Mi sangre está tratando de matarme"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Mark Hoppus, vocalista y bajista de la banda Blink 182, reveló que padece cáncer y a través de un video profundizó más sobre su dura batalla.



A través de una transmisión por Twitch, el artista dijo que tiene linfoma difuso de células B grandes (DLBCL por sus siglas en inglés) en etapa 4.



Hoppus confesó que su cáncer no está relacionado con los huesos, sino con su sangre. "Mi sangre está tratando de matarme", afirmó.



Reveló que su cáncer afecta cuatro partes de su cuerpo: "Mi clasificación es el linfoma difuso de células B grandes en etapa 4-A, lo que significa, según tengo entendido, que ha entrado en cuatro partes diferentes de mi cuerpo (...) No sé cómo determinan exactamente las cuatro partes, pero ha entrado en suficientes partes de mi cuerpo que estoy en la Etapa 4, que creo que es lo que más puede avanzar".



El intérprete de "Josie" dijo que está en tratamiento de quimioterapia y no es del todo de su agrado porque deja efectos secundarios en su memoria.

VEA AQUÍ: Los famosos que han perdido la batalla contra el cáncer



“El efecto secundario de la quimioterapia es que obtienes algo llamado ‘cerebro de quimio’ ... Olvido los nombres de las personas, los títulos de las canciones, cualquier cosa. La gente me habla y, cinco minutos después, les hago una pregunta y me dicen, ‘te lo acabo de decir hace cinco minutos’”, compartió.



En los próximos días sabrá si el tratamiento ha funcionado o si debe buscar nuevas opciones.