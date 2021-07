Muere Pilar, la madre del actor Javier Bardem

MADRID, ESPAÑA.- La actriz española Pilar Bardem, madre del ganador de un Óscar Javier Bardem y miembro de una reputada saga de intérpretes, falleció este sábado a los 82 años, informaron sus hijos en un comunicado publicado en las redes sociales.



"Queremos compartir la noticia de que Pilar Bardem, nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido. Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos", afirmaron sus hijos Carlos, Mónica y Javier en una nota publicada en la cuenta de Twitter de Carlos la noche del sábado.



Nacida en Sevilla en 1939, Pilar Bardem era hija de una pareja de actores y hermana del conocido cineasta Juan Antonio Bardem. La saga no terminó ahí y sus tres hijos también se dedicaron a la interpretación llegando, en el caso de Javier, a alcanzar la fama internacional con el Óscar por su papel en "No es país para viejos", de los hermanos Coen.



Con decenas de películas, obras de teatro y series a las espaldas, Pilar tenía una sólida carrera propia en España, donde conquistó un premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por "Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto" en 1995.



De fuertes convicciones progresistas, también era muy conocida su faceta de activista tanto en diversas causas solidarias como por la mejora de las condiciones del gremio de actores.



Fue presidenta de la entidad de gestión de intérpretes AISGE y una de las máximas representantes del 'No a la guerra', el lema con el que personalidades de la cultura española mostraron su rechazo a la decisión del entonces presidente gobierno, José María Aznar, de apoyar a Estados Unidos en la Guerra de Irak en 2003.



En el año 2008 recibió la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes españolas.



"Nos deja su enorme legado en cine, teatro y televisión. Pero la gran Pilar Bardem era, por encima de todo, una defensora de la igualdad, la libertad y los derechos de todas y todos", afirmó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter.



Las muestras de cariño hacia la actriz se sucedieron durante la noche procedentes de todos los ámbitos de la cultura, especialmente del mundo de cine nacional. Pilar Bardem era, además, suegra de Penélope Cruz, ganadora de un Óscar y esposa de su hijo Javier.