Lupillo Rivera en contienda con su exesposa, Mayeli Alonso, por la crianza de sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Lupillo Rivera está envuelto nuevamente en un escándalo familiar, luego de que su reacción a un video desatara el enojo de su exesposa, Mayeli Alonso.



Lupillo y Mayeli tuvieron un matrimonio de 13 años, tiempo en el cual concibieron a sus dos hijos, Lupita y L'Rey, quienes ahora viven con su madre tras la separación que ocurrió en 2019.



Sin embargo, el cantante mexicano asegura que se mantiene muy cercano a ellos, razón por la cual tuvo que llamar a su hija mayor para pedirle una explicación sobre una escena 'fuera de tono' que la menor habría presenciado en una fiesta.

Lupita (16) se encontraba en una fiesta junto a su madre, cuando un hombre se puso a bailar e intentó hacer un "strip tease". Esta situación alteró al cantante de música regional, quien dijo que estas cosas no podían ocurrir y amenazó con buscar al responsable de la acción para ajustar cuentas por lo que hizo frente a Lupita.



"Recibí un vídeo que no me gustó. Tuve que llamarle a mi hija Lupita y preguntarle de una situación que pasó ahí. Miré el video, no me gusto, me encabroné, la verdad sí estoy enojado porque está pasando ahí una situación que no debe de pasar con una menor de edad, que es mi hija. Son cosas que no deben de pasar y es mi hija, y si tenga que caer quien caiga, lo voy a hacer, porque es mi hija", dijo durante una entrevista.



"Están ahí tomando y haciendo una fiesta y eso está bien, pero ya cuando se pasan de la raya y le faltan al respeto a Lupita, ahí si hay problemas… No debes faltarle al respeto a los hijos de alguien más. No te subes a una mesa a bailar y lo haces enfrente de una niña de 16 años… La neta ese pedo no va", dijo. "Lo estoy buscando -al hombre que presuntamente se llama Poncho- y lo voy a madrear, realmente lo voy a hacer… eso no se hace enfrente de los niños, eso no se hace frente a los menores de edad", amenazó.

Reacción

Por su parte, Mayeli Alonso, la madre de la menor, reaccionó confundida ante las declaraciones de Lupillo, pues dijo que nadie cuida a sus hijos mejor que ella y que en todo momento estuvo pendiente de Lupita.



"Mi hija no estaba en esa mesa. Dijo que estaba molesto, que le molestaba mucho, que era algo que iba a arreglar, que le molestaba que una persona estuviera bailando y bromeando como si se fuera a bajar el pantalón por atrás. En la mesa que pasó eso no era la mesa en la que estaba mi hija, déjame te aclaro", comenzó diciendo la empresaria a través de sus historias en Instagram.



"Yo creo que hay veces que mi hija ha visto otro tipo de cosas en internet de tu familia que la puedan traumar más. Hay gente de tu familia que enseña las nalgas y yo creo que ese es un trauma más grande para un niño y no pasa nada porque mi hija es una niña madura, mi hija sabe los límites de las cosas", advirtió, al tiempo que le reclamó su aparente preocupación por sus hijos en este tipo de cosas, pero no en otras", aseguró.



"Te molesta vernos divirtiéndonos en alguna fiesta, haciendo algún tipo de bailes raros que hace toda la gente que se divierte, te molesta mucho eso. Pero, ¿no te molesta que yo le pague la colegiatura a tus hijos verdad? No te molesta que yo le tenga un chofer 24/7 para la hora que tú le hablas a mi hijo, yo te lo llevo a la puerta de tu casa sea la hora que sea, porque tú hay veces que ni siquiera le has podido dar un ride a mi hija a la escuela. No te molesta que mi hija no te ha exigido ni siquiera un regalo en Navidad porque el único regalo que le diste en Navidad fue hace un año, dos lipsticks y una pijama de 5 dólares. No te molesta eso, ¿verdad?", le cuestionó molesta.



Finalmente, Alonso aseguró que las declaraciones de su exesposo son parte de un complot que ha montado junto a la empresaria Daisy Cabral, quien en su momento fue su socia y amiga, pero ahora es su rival en la industria.

