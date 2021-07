"Fue mi primer novio": Ana Layevska revela por qué terminó su romance con Rafael Amaya  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- "Rafa fue mi primer novio en la vida", recordó Ana Layevska cuando la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda le consultó su pasado amoroso con Rafel Amaya, exprotagonista de "El Señor de los Cielos".



Layevska y Amaya terminaron su relación de novios en el 2010 tras cuatros años de romance.



¿Cuál fue el motivo de la ruptura?

Antes de revelar el motivo por el que terminaron, la actriz reconoció que tuvo muy pocos novios en su juventud. Su primer amor formal fue Rafael Amaya y llegó a su vida a los 24 años.



"Rafa fue mi primer novio en la vida. Digo había tenido ahí mis noviecillos de ya sabes me gustó este y ahorita salimos, pero novio, novio, novio [no]", se sinceró.



Cuando se le consultó sobre el motivo de su ruptura con el actor de "El señor de los cielos", Layevska señaló que "éramos muy diferentes" y "buscábamos cosas diferentes".



"Él se fue a trabajar a España, yo me quería ir a trabajar a Estados Unidos, o sea como que se separaron nuestros caminos y al fin y al cabo éramos muy diferentes", explicó.



"Nos quisimos mucho, nos llevamos muy bien, pero caminos diferentes necesidades diferentes", aseveró la actriz, quien lleva varios años alejada de las telenovelas.