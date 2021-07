¿De dónde viene la enemistad entre Lupillo Rivera y su hermano Juan?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Lupillo Rivera, de 49 años, mantiene una relación llena de conflictos con su hermano Juan, quien destapó varios problemas familiares e hizo graves acusaciones contra su hermano.

La enemistad entre las familias famosas son más común de lo que parece y los Rivera son el ejemplo claro de ello con una enemistad que lleva casi dos décadas.

Se dice que a inicios de año ambos tomaron rumbos diferentes y Juan, quien también era representante de Lupillo, dejó de ejercer ese cargo para dedicarse de lleno a su carrera profesional.

¿Por qué se detestan?

Según trascendió, el origen de los problemas que originaron su distancia fue cuando“El Toro del Corrido” decidió registrar una canción a su nombre, aunque esta había sido creación de su hermano Juan.

“Me dijo que tenía que cuidarse, que era negocio. La canción 'Sufriendo a solas' era mía, yo la hice... y Lupe me dijo ‘ni madr*’, agarró la pista y la grabó y dijo ‘esto es negocio y tengo que cuidar mi negocio'", explicó.

Además, Juan Rivera, de 36 años, ha revelado que Lupillo solía referirse despectivamente hacia él con palabras como “basura”, “oveja negra”, “mierda” y hasta “no sirve para nada”, creando un ambiente hostil entre la familia Rivera.

En consecuencia, las redes sociales se han convertido en esa ventana para desahogar y emitir pensamientos y situaciones para con los demás, de modo que los hermanos de Jenni Rivera.

"Llegó a querer pelear conmigo en el cumpleaños de Brenda. Gritándome, ofendiéndome... y como jamás le he levantado la mano a mi carnal e incluso lo he defendido hasta donde he podido, él sabe que puede hacer eso.... me dijo un montón de cosas y me quedé callado", escribió Juan Rivera en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Lupillo ha lanzado diversas indirectas a través de grabaciones donde muestra sus rutinas diarias y en una de ellas dijo: "Mi gente, la enfermedad más grande que existe en el mundo es el pendejismo, tienes que aprender a ignorarlos, a perdonarlos y a olvidarlos".

Por lo pronto, se desconoce si los hermanos llegarán a un acuerdo de paz ya que ambos han puesto límites en su relación familiar. Sin embargo, Juan lanzó una última advertencia a Lupillo.

“Ya me cansé y no me voy a dejar... esto no es para causar daño, es para ponerles un alto... Te aviso, pásate de listo, empieza a hablar fregaderas y sale todo, bro”.

