Maluma y Scott Disick protagonizan pelea en Twitter

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El cantante colombiano Maluma y el empresario y consentido del clan Kardashian, Scott Disick, protagonizaron una acalorada pelea en la red social Twitter.



Quien habría comenzado la pelea sería el ex de Kourtney Kardashian al escribir: "¿Qué caraho con este tipo Maluma?". Minutos después el intérprete de Felices los contestó: "¿Qué pasa contigo? ¿Tanto quieres ser yo que intentas tomar lo que es mío?".

