Fabiola Membreño, multifacética hondureña lanza su primer sencillo 'La más triste'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Multifácetica, comprometida y talentosa, así es la hondureña Katherin Fabiola Membrero Martínez, de 29 años, quien gracias a su capacidad se ha abierto campo en el periodismo, la actuación y la música.

Membreño cuenta con una trayectoria envidiable en el mundo del entretenimiento, ha logrado crecer tanto personal como profesionalmente y está a punto de lanzar su primer sencillo musical titulado 'La más triste', una canción impulsada por el reconocido compositor mexicano Jesse Armenta, quien ha trabajado con artistas como Ramon Ayala y Los Tigres del Norte.

El lanzamiento de 'La más triste' será el 27 de julio en todas las plataformas digitales.

"Recuerdo que le escribí a un compositor hondureño para que me compartiera sus canciones, pero me rechazó, él tendrá sus razones. Fue entonces que acudí al compositor internacional Armenta, quien se mostró de lo más amable conmigo y me compartió sus temas. ¡No podía creerlo!", contó la cantante.

Pese a que la catracha ha querido mantener en secreto el género de su primer sencillo, reveló en exclusiva para EL HERALDO que la trama aborda a esos amores que aunque ya no estén con nosotros vivirán eternamente, esos que no se olvidan. Con una pizca de despecho, la canción de la hondureña trata de identificarse con la realidad que muchos han vivido.

Elías Maldonado, de Fe Music, estuvo a cargo de la producción y arreglo musical, mientras que Manuel Matute, de MDM Producciones, fue el encargado de la masterización y producción vocal del nuevo sencillo de la catracha.

"La música es todo en mi vida, es lo que más me hace feliz, veo la música no solo como entretenimiento para las masas, sino como una posibilidad de impactar positivamente en la vida y realidad de las personas", reveló.

Su primer sencillo se estrenará el próximo 27 de julio. Foto: El Heraldo

'Todo es posible'

Además de brillar como artista musical, Fabiola Membreño brilla como actriz y periodista de la nación cinco estrellas.

Actualmente trabaja en la filmación de la serie chilena 'Todo es posible', donde protagonizará uno de los capítulos que llevará su mismo nombre y contará la romántica historia con Charro Miguel Ángel, su esposo que se mudó a Honduras por amor.

Miguel y Fabiola vencieron el amor a distancia y ese es el tema principal de la trama en 'Todo es posible', una producción de la mano de la Academia Iberoamericana de Actuación (AIA), que todavía está en rodaje y parece que tendrá resultados prometedores.

"Aspiro a que mi talento se conozca en todos los rincones del mundo para que pueda impactar a muchísimas más personas positivamente, no quiero ser influyente o como actualmente se conoce como “influencer” por banalidades o desnudos, quiero serlo para influir y generar cambios positivos en los demás", expresó.

El talento de la catracha sigue viento en popa, su paso por diversos eventos culturales le abrió puertas en el rubro y está dejando huella pesada por donde pise.

Membreño y su esposo tienen una romántica historia de amor que plasmarán muy pronto en una serie chilena. Foto: El Heraldo

Sus inicios

Parece difícil creer que una mujer tan talentosa y extrovertida algún día fue tímida o miedosa. Sin embargo, son etapas que muchos deben pasar para encontrarse a sí mismos y a sus talentos.

Tal fue el caso de Membreño. La joven recuerda una infancia cohibida, aunque su pasión por la música siempre estuvo firme, el 'qué dirán' invadía sus neuronas.

"Invito a las personas a creer más en ellas mismas, somos capaces de tanto, solo debemos encontrar todos nuestros talentos porque todos tenemos múltiples dones, todo está en creer, declarar y actuar, soy un ejemplo que podemos salir de la timidez y transformarnos en todo lo contrario", dijo a EL HERALDO.

Fue entonces que al cumplir 15 años decidió salir de la burbuja en la que estaba presa, comenzó a especializarse en la Escuela Nacional de Música y se lanzó al estrellato al participar en un casting de canto llamado 'Escalera al Triunfo', siendo seleccionada entre las diez finalistas. Esa participación le sirvió como una especie de catapulta para potenciar su talento y seguir creciendo.

De tal manera que comenzó a ser tomada en cuenta para participar en múltiples eventos de televisión y radio nacional, descubriendo entonces su amor por el periodismo. "Recuerdo que antes de salir a cantar al aire me temblaba todo, sudaba, estaba súper nerviosa, pero para mi sorpresa al salir me sentí como pez en el agua, feliz frente a las cámaras", compartió la joven, "Siempre digo: la música me llevó al periodismo", agregó.

Trayectoria

El buen desenvolvimiento de la joven la impulsó a sobrepasar fronteras, a tal punto que logró participar en el icónico programa Sábado Gigante, donde tras someterse a un casting fue seleccionada para formar parte con su inigualable voz. Durante su paso por Estados Unidos pudo conocer a famosos como Chino y Nacho, Belinda, Yvy Queen, entre otros.

Asimismo, estuvo engalanando con su voz diversas radios estadounidenses como 'La poderosa de Miami'. También, fue parte del programa 'Miami Boom de América' y resultó ganadora de un concurso musical del programa Despierta América, donde cantó con la reconocia colombiana Fanny Lu.

Luego, Membreño decidió comenzar a estudiar la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde sus capacidades no pasaron desapercibidas y se convirtió en la representante la UNAH y Honduras en el Festival Interuniversitario de la Cultura y el Arte FICCUA en El Salvador en 2013. Se unió a la Sociedad de Artistas Universitarios (SAU).

Su paso por la música le ha permitido conocer a famosos internacionales como la colombiana Fanny Lu. Foto: El Heraldo



Actuación

Contenta con brillar en el música y el periodismo, Membreño quería seguir abarcando más ámbitos artísticos y decidió incursionar en el mundo de la actuación.

En 2014 participó en el cortometraje 'Lágrimas de Sal', lo que le abrió paso para posteriormente destacar en la película hondureña 'Cipotes' y la obra teatral 'Mentiras', 'Es cosa D2' y '911', estas últimas dos con papeles protagónicos.

A inicios del 2020, Fabiola Membreño representó a Honduras y Centroamérica en el concurso internacional Talento Dos Punto Cero, un reality show mexicano que le dejó una experiencia única y amistades valiosas como Gustavo López, uno de los principales motivos de inspiración para que decidiera lanzar su propia música.

La hondureña ha protagonizado diversos papeles en el arte de tablas. Foto: El Heraldo

Fabiola es licenciada en Periodismo, con un máster en Comunicaciones con especialización en Periodismo en Comunicación Social en Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER). Además, sigue estudiando actuación en la Academia Iberoamericana de Actuación (AIA).

La catracha labora como presentadora de noticias en un programa local de Tocoa, además cuenta con un programa radial llamado 'Buena vibra con Fabiola Membreño', que se transmite los jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en la línea 33 HF Stereo Digital.

Asimismo, ha decidido convertirse en inversionista de criptomonedas. Recientemente, participó como modelo en una sesión de fotos con el hondureño Christian Ortíz y fue seleccionada por la revista estadounidense Marika Magazine, siendo los únicos hondureños dentro de la edición de abril de 2021.

La joven está a favor de las organizaciones de defensa animal y promueve el cumplimiento de la ley en el país. La próxima marcha está planificada el 24 de julio donde a las 3:00 pm; partirán desde el bulevar Juan Pablo rumbo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Para conocer más sobre Fabiola Membreño pueden visitar sus redes sociales como @fabiolamembreno_musica en Instagram, Fabiola Membreño en Facebook y YouTube y Fabi.membre7 en TikTok.

