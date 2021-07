Ana Brenda revela que sufre enfermedad que le impide llevar una vida normal  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Ana Brenda a través de Instagram abrió su corazón y se sinceró acerca de una condición de salud que padece desde hace tiempo y que incluso ha impedido que lleve una vida normal.



La protagonista de Lo imperdonable reveló que se trata del síndrome del intestino irritable, condición que incluso ha impedido que luzca vestidos muy entallados.



"Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpets, además de que pues no se me antoja. Aun así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el 'estás embarazada'. Padezco esta condición hace años y para quienes la vivimos sabemos lo dura que es y más en esta carrera donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo", contó la mexicana.

Lo que siente

La también cantante dijo que este síndrome le provoca "un dolor espantoso, como si te palpitara el estómago y te fuera a reventar y una inflamación horrible. Te hace cambiar planes, modo y claro, jugar con tu mente“, aseguró la estrella de telenovelas.



Entre los síntomas que tiene Ana Brenda están ser intolerante “a mil cosas”, además de que el estrés y el cansancio lo agudizan, según contó ella misma.



La ex pareja de Iván Sánchez aseguró que aunque ha buscado ayuda, aún no ha encontrado la solución definitiva a su problema.



