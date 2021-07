Eiza González a Belinda: “Cuando tú fuiste yo ya fui y regresé cien veces”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ocho años después de la última polémica, la llama venenosa entre Belinda y Eiza González se volvió a encender después de que esta última publicó un tuit en el que los fans interpretaron que era una indirecta para recordar el pleito que tuvieron en el pasado.



El mensaje que publicó González en Twitter llamó la atención no solo por lo que decía, sino porque estaba escrito en español y ella suele hacerlo en inglés.



VEA: Belinda sorprende a Christian Nodal en concierto y así reaccionó el cantante

Polémica

“Cuando tú fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces.”, fue el mensaje que escribió Eiza que recordó a las palabras que usó Belinda en su contra dentro de la misma red social, pero hace ocho años.

Cuando tu fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021





Por su parte, la prometida de Cristhian Nodal no se quedó atrás y respondió con otro controversial tuit.



"Hola, linda, ya ni me acordaba de ti ¿todo bien en casa?", fue la respuesta. Mientras todos pensaron que el intercambio de palabras había terminado, pues fue lo contrario.

Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa q sepan mi twit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021





"Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa que sepan mi twit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar", aclaró la protagonista de los papeles como Lola Valente y Clara Molina en las series “Lola, érase una vez” y “Sueña conmigo”.



DE INTERÉS: "Te amo": el romántico mensaje con el que Eiza González confirmó su relación con Paul Rabil