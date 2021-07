¿Por qué Ana Martín no quiere tener vida sexual ni pareja?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La icónica actriz mexicana Ana Martín causó controversia en los últimos días al detallar que a sus 75 años ya no quiere tener vida sexual ni pareja.



"Si ahorita veo a un hombre desnudo me desmayo. ¡Qué horror! Cerré el changarrito hace 10 años y no se me antoja para nada, soy muy feliz", confesó la mujer.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios de apoyo para la intérprete.

Últimamente los usuarios en redes sociales han aplaudido la sinceridad de Ana Martín y su actitud confiada e independiente de la artista que figuró en Rubí, Destilando Amor, Gabriel y Gabriela.



Además, ha encendido las redes con sus fotografías en los años 60 y en los 80.



Razón de no tener vida sexual a los 75

“Yo no quiero tener pareja o vida sexual porque ya la viví intensamente”, confesó Ana Martín.



La actriz, pese a su edad, se mantiene activa en las redes sociales donde postea detalles que nadie sabía sobre su vida.



