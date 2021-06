Influencer se sometió a 18 cirugías para lucir como Jimin de BTS

LONDRES, REINO UNIDO.- El influencer no binario Oli London (31) decidió cruzar las barreras de su fanatismo y someterse a más de una decena de cirugías para lucir igual que Park Jimin, cantante del grupo BTS.

El joven se ha sometido a varios procedimientos estéticos para lucir igual que Jimi, sin embargo, esta semana sorprendió a los diversos internautas por su última drástica cirugía. Muchos aplaudieron su transformación, pero otros lo criticaron por no aceptar su cultura.

LEA: La banda BTS revela la discriminación que sufrió y los efectos en su autoestima

Procesos estéticos

Una cirugía de cejas, de ojos, frente, estiramiento facial, blanqueamiento de piel, cinco rinoplastias, reducción de mentón y pómulos, una liposucción, entre otros, forman parte de los cambios que al joven le costaron más de 200 mil dólares.

"Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano, ahora parezco coreano, me siento coreano", dijo el influencer a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, el polémico Oli London argumentó que toda su vida se ha sentido atrapado en el cuerpo equivocado, pero que al fin puede parecerse a la persona que desea ser: Jimin.

"No me identifico como británico, así que por favor no se refieran a mí como británico porque me identifico como coreano, esa es solo mi cultura, ese es mi país de origen, así es exactamente como me veo ahora", agregó.

London está tan obsesionado con su ídolo que se casó en enero con un recorte de cartón de Jimin en Las Vegas.

ADEMÁS: BTS y BLACKPINK, el orgullo de Corea del Sur