Danna Paola habla por primera vez sobre su pasado con Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La artista mexicana Danna Paola, no solo ha tenido una evolución musical en sus más de 20 años de carrera, sino también en la forma en la que maneja sus relaciones amorosas, pues incluso siempre que se le pregunta del tema, intenta crear conciencia en los jóvenes para que no sostengan relaciones dependientes.



Sin embargo, ella no siempre pensó de esta manera, pues en su adolescencia sostuvo un criticado romance con el también actor, Eleazar Gómez y no precisamente por ser nueve años mayor que ella, sino por las agresiones que fueron captadas en uno de sus paseos al cine.



El noviazgo con Danna Paola no duró mucho, pero Eleazar volvió a protagonizar un escándalo aún mayor cuando en noviembre de 2020 fue capturado tras ser acusado por su entonces pareja, Stephanie Valenzuela, de intentar estrangularla y golpearla en su vivienda. Gómez recuperó su libertad condicional en marzo del presenta año y se le ordenó pagar una multa de 140 mil pesos a la víctima.

Ante esta situación, Danna Paola ha sido consultada en diversas ocasiones sobre lo que piensa de lo que pasó con su exnovio o si ella misma sufrió abuso físico durante su noviazgo, pero la intérprete de "Lucrecia" en la popular serie Élite, no ha querido dar detalles.



Recientemente, la cantante de "Mala fama" fue consultada nuevamente por la situación y esta vez respondió: "No voy a hablar del tema (Eleazar Gómez), pasé página hace muchos de mi vida. Estoy más feliz que nunca, más plena que nunca con personas que realmente sumen en mi vida y que realmente son personas que valen la pena y son increíbles", se limitó a decir.

El escándalo entre Eleazar y Danna Paola

En 2015, las cámaras de la revista TVNotas grabaron a la pareja sosteniendo una fuerte pelea fuera de un cine de la Ciudad de México, donde él la sentenciaba con el dedo y ella discutía moviendo bruscamente sus brazos, incluso, lo empujó cuando este intentó tocar su hombro.



Más tarde, cuando salieron de ver la película, la pelea continuó mientras caminaban por los pasillos y en el estacionamiento, donde se logró escuchar al actor decirle: "Eres una pende..., puti..., jodi...", ante lo que ella respondió: "Y tú eres un maricón".



Las fuertes imágenes también mostraron cuando Danna intentaba irse y lloraba, pero Eleazar la retenía contra su voluntad y seguían discutiendo, hasta que después de varios minutos se dieron un abrazo y se marcharon.

