¿Cuál es la nueva misión del Capitán América? Chris Evans en la política

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El Capitán América tiene una nueva misión en la vida y no, no es salvar al universo de un nuevo chasquido, esta vez es ayudar a las nuevas generaciones a través de la política.



Durante año y medio, la megaestrella Chris Evans ha estado trabajando silenciosamente en los pasillos del Capitolio para persuadir a los senadores y representantes. Su objetivo es enfocar miradas en los potenciales votantes jóvenes.

¿Cómo quiere hacerlo? A través de entrevistas de dos minutos que se publican en A Starting Point, un sitio web que Evans cofundó con el director y actor Mark Kassen y el empresario y filántropo de atención médica Joe Kiani.



Este proyecto ha tenido una gran aceptación. Tiene más de 140,000 seguidores en Instagram y 72,000 en Twitter, unos números bastante prometedores tomando en cuenta que su contenido es solo de política.

"Me encanta la idea de obtener información concisa de las personas que están más involucradas en el proceso político, en sus propias palabras, sin ningún giro periodístico", aseguró Evans a Newsweek.



Además, recordó que "cuando era adolescente, la política se sentía como algo que estaba muy lejos de lo que me importaba".



"Tal vez si hubiera tenido la oportunidad de escuchar las poderosas voces de alguien como Katie Porter, me habría sentido inspirado y curioso", dijo.

