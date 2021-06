Kim Kardashian escribe emotivo mensaje a North West por su cumpleaños  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-"¡Mi primer bebé, North tiene 8 años hoy!", escribió Kim Kardashian este martes para felicitar a North, su primera hija.



"North, un día verás estos mensajes impresos para ti en los libros que estoy haciendo para ti y espero que sientas el amor porque aportas tanto amor y alegría a ¡todas nuestras vidas!", agregó Kardashian, de 40 años.

Junto al post, publicó una galería de dulces fotos con su hija. "¡Eres la persona más tonta, elegante y creativa que sabe exactamente lo que quiere en la vida! ¡Nunca he conocido a nadie como tú!".



"Elegí estos BTS para publicarlos de North y yo de esta sesión de Steven Klein Jackie O, porque simplemente me recordó el vínculo que North y yo compartimos y él siempre captura la emoción tan bien". añadió la también empresaria.

North es la primera hija del matrimonio entre Kanye West y Kim, unión que terminó en enero de 2021, luego de casi una década juntos.