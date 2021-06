Los Bukis anuncian gira luego de 25 años separados

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La espera ha terminado para los fieles fans de Los Bukis: 25 años después de su disolución, la banda grupera mexicana regresa para una serie de conciertos en Estados Unidos con todos sus integrantes.



“Estamos de manteles largos”, dijo el vocalista Marco Antonio Solís en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Los Ángeles. “Llegó el tiempo de anunciarlo”.



La gira “Una historia cantada” comenzará el 27 de agosto en el estadio SoFi de Los Ángeles y continuará en el Soldier Field de Chicago el 4 de septiembre y el AT&T Stadium de Dallas el 15 de septiembre. Otras fechas podrían anunciarse próximamente.



Solís dijo que la pandemia desató en los músicos emociones y reflexiones que los llevaron a agradecer que “estamos en este mundo vivos todavía, que tenemos salud y tenemos comunicación con los muchachos”.



Su primer reencuentro con la banda fue en su concierto por streaming “Bohemia en pandemia” el 9 de mayo, cuando invitó a Los Bukis a acompañarlo, y tras esto empezaron a pensar seriamente en la idea de reunirse.

La popular agrupación se creó a mediados de la década de 1970 y se separó en 1996 tras éxitos como “Tu cárcel”, “Falso amor” y “Te tuve y te perdí”. A lo largo de su carrera cosecharon tres nominaciones al Grammy, incluyendo a mejor álbum pop latino por “A través de tus ojos”.



“La madurez que tienen en estos tiempos y lo que ellos vivieron también individualmente durante la pandemia, esto nos llevó a unirnos y a dar de alguna manera un ejemplo de que todo se puede hacer cuando hay voluntad”, dijo Solís, quien tras la desintegración del grupo continuó con una prolífica carrera con éxitos como “Si no te hubieras ido”, “Mi eterno amor secreto” y “Sin pensarlo”.



“Así se dio”, continuó. “Con esa voluntad y ese deseo de reconstruir. Eso necesitamos en este mundo, reconstruir muchas cosas que nos han derrumbado”.



Su hermano José Javier Solís, quien dejó la agrupación en 1987, así como José “Pepe” Guadarrama, quien lo reemplazó, participarán en el reencuentro. También estará Joel Solís, primo de Marco Antonio y fundador de Los Bukis, así como Roberto Guadarrama, Eusebio “Chivo” Cortés y Pedro Sánchez.



Solís está también de fiesta por sus 45 años de carrera artística y por la exposición “Y para siempre… Marco Antonio Solís”, dedicada a su trayectoria, que actualmente se presenta en el Museo del Grammy e incluye una sección sobre Los Bukis.

“La academia de los Grammy nos hizo el honor de darnos este espacio... Está muy bien expuesto, muy bien explicado”, dijo sobre la muestra, que estará abierta al público hasta la primavera boreal de 2022.



Solís lanzó recientemente el sencillo ranchero “Se veía venir”, con un video grabado en una hacienda y un cenote de Yucatán. El clip en blanco y negro muestra una boda en la que Solís le canta a una novia que parece aburrida, hasta que llega su flamante esposa a la mesa. El cantautor dijo que la historia de una pareja gay surgió por sugerencia de su esposa, y que Solís accedió sin dudarlo.



“Vengo de una generación muy conservadora y de provincia, también, y estas cosas a veces no nos caen tan fácil en el criterio”, admitió. “Viéndolo desde el punto de vista humano, y con criterio, estamos viviendo esta época y no tiene nada, absolutamente nada de malo que esto suceda”.



“Siempre lo he dicho: el amor es algo que no tiene sexo, el alma es la que se enamora realmente, la que mantiene unida a una pareja”, recalcó.



El tema estará incluido en su próximo álbum. Solís dijo que estará lanzando otro sencillo para septiembre, cuando dará dos conciertos en Las Vegas en el Colosseum del Caesars Palace.

